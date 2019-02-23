Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: в России планируют разработать наземный «Калибр-М» с дальностью 4,5 тыс. км 

ТАСС
Фото: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Создаваемую для ВМФ России корабельную крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км также планируется разработать в варианте сухопутного базирования в связи с возможным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в ракетостроительной отрасли РФ.
"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", — сказал собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее сообщалось только о корабельном варианте ракеты. Как рассказал в январе ТАСС источник в оборонной отрасли, ведутся научно-исследовательские работы по созданию для ВМФ новейшей высокоточной крылатой ракеты "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Он уточнил, что создание ракеты "Калибр-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как увеличенной дальностью стрельбы, так и большими габаритами и более мощной боевой частью.
США объявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, если со стороны РФ не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в соглашении объявила Россия.
Как заявил 5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2019-2020 годы будет создан наземный вариант стоящего в настоящее время на вооружении комплекса "Калибр". По его словам, это одна из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, что является нарушением со стороны Вашингтона требований ДРСМД.
ТАСС: последние новости
Эксперт: корабли и подлодки смогут нести по 40 "Цирконов" Эсминец Donald Cook отправился в Черное море во второй раз с начала года Бондарев заявил, что на брифинге Минобороны в январе РФ представила именно ракету 9М729
Комментарии2
Оружие , Армия , Сергей Шойгу , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение