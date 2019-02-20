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Россия успешно завершила стендовые испытания «Сармата» 

RT на русском + ещё 2 41 минуту назад
Фото: минобороны
В России успешно завершились стендовые испытания ракетных двигателей комплекса «Сармат». Об этом заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко.
По его словам, создание комплекса является одной из задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы, передаёт РИА Новости.
«В прошлом году успешно завершён цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач», — сказал Усатенко.
Он также рассказал об успешном завершении стендовых испытаний ракетных двигателей «Сармата».
«К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения», — отметил он.
Летные испытания комплекса, указал он, будут проходить на космодроме Плесецк.
Ранее в Минобороны объявили об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Военное ведомство опубликовало видео испытаний аппарата.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , РВСН , РИА Новости
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