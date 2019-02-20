Россия успешно завершила стендовые испытания «Сармата»

России успешно завершились стендовые испытания ракетных двигателей комплекса «Сармат». Об этом заявил старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук Олег Усатенко.

По его словам, создание комплекса является одной из задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках государственной программы вооружения на 2018—2027 годы, передаёт РИА Новости

«В прошлом году успешно завершён цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач», — сказал Усатенко.

Он также рассказал об успешном завершении стендовых испытаний ракетных двигателей «Сармата».

«К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения», — отметил он.

Летные испытания комплекса, указал он, будут проходить на космодроме Плесецк.

Ранее в Минобороны объявили об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

Военное ведомство опубликовало видео испытаний аппарата.