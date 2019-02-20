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На Украине объявили о начале серийного производства РСЗО «Верба» 

RT на русском 46 минут назад
Фото: соцсети
Украинское предприятие «Шепетовский ремонтный завод» начинает серийное производство реактивных систем залпового огня «Верба». Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».
«ГП «Шепетовский ремонтный завод», который входит в состав ГК «Укроборонпром», начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи», — заявили в компании.
Также в «Укроборонпроме» добавили, что уже в 2019 году будут сформированы первые штатные подразделения, которые будут вооружены новыми системами.
В январе стало известно, что Польша и Украина намерены совместно разработать новую систему ПВО средней дальности.
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Оружие , Армия , Украина , Укроборонпром
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