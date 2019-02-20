Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты «Циркон»

Глава государства рассказал о возможностях перспективной противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Хочу также рассказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", способной поражать морские и наземные цели на скорости до 9 Махов и дальность более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", — заявил Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

Он рассказал, что запускать "Циркон" можно с серийных подлодок и кораблей, в том числе созданных под ракетные комплексы "Калибр".

Справка "РГ"