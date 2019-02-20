Два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ пополнили авиацию ТОФ

Два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ после модернизации пополнили морскую авиацию Тихоокеанского флота, сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.

"Сегодня на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово после ремонта и модернизации вернулись два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, входящие в состав смешанного авиационного полка. В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности", — сообщил Воскресенский.

Пара истребителей-перехватчиков, возвращаясь к месту несения службы, совершила перелет на расстояние более 7 тыс. км. Планируется, что до конца текущего года морская авиация Тихоокеанского флота будет усилена еще несколькими модернизированными истребителями МиГ-31БМ.