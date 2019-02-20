Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ пополнили авиацию ТОФ 

ТАСС
Фото: РИА Новости
Два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ после модернизации пополнили морскую авиацию Тихоокеанского флота, сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский.
"Сегодня на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово после ремонта и модернизации вернулись два высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, входящие в состав смешанного авиационного полка. В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности", — сообщил Воскресенский.
Пара истребителей-перехватчиков, возвращаясь к месту несения службы, совершила перелет на расстояние более 7 тыс. км. Планируется, что до конца текущего года морская авиация Тихоокеанского флота будет усилена еще несколькими модернизированными истребителями МиГ-31БМ.
ТАСС: последние новости
Эсминец Donald Cook отправился в Черное море во второй раз с начала года Минобороны предлагало США ознакомиться с ракетой 9М729 до брифинга "в закрытом формате" Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища оценят пулемет РПК-16
Оружие , Армия , Елизово
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение