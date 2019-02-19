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Минобороны РФ опровергло обвинения США в подмене ракеты 9М729 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал обвинения США в адрес России в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сфабрикованными. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США», — сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, спецслужбы США пытаются переложить вину в нарушении договора после получения Россией данных о нарушениях с американской стороны.
«Все, что им теперь остается, — пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба», — передает слова Конашенкова «Интерфакс».
По его словам, об этом свидетельствуют и «вбросы» в американские СМИ о существовании «какой-то другой» ракеты, нарушающей ДРСМД.
Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ США, сообщила, что американские разведчики считают, что иностранным военным атташе на брифинге 23 января показали ракету, которая не имеет ничего общего с 9М729.
По разведывательным данным, транспортно-пусковой контейнер демонстрируемой ракеты был меньше, чем тот, что необходим для пусков 9М729. Также на брифинге была показана пусковая установка, которая не используется для данного оружия.
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , США , Игорь Конашенков , Министерство обороны , ЦРУ , Интерфакс
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