Минобороны РФ опровергло обвинения США в подмене ракеты 9М729

«Стало совершенно очевидно, что все обвинения России в создании ракеты 9М729, якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных "разведданных" ЦРУ и агентства геопространственной разведки США», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, спецслужбы США пытаются переложить вину в нарушении договора после получения Россией данных о нарушениях с американской стороны.

«Все, что им теперь остается, — пытаться найти новый повод перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба», — передает слова Конашенкова «Интерфакс».

По его словам, об этом свидетельствуют и «вбросы» в американские СМИ о существовании «какой-то другой» ракеты, нарушающей ДРСМД.

Ранее газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с докладом ЦРУ США, сообщила, что американские разведчики считают, что иностранным военным атташе на брифинге 23 января показали ракету, которая не имеет ничего общего с 9М729.

По разведывательным данным, транспортно-пусковой контейнер демонстрируемой ракеты был меньше, чем тот, что необходим для пусков 9М729. Также на брифинге была показана пусковая установка, которая не используется для данного оружия.