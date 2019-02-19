В Минобороны ответили на обвинения в подлоге ракеты

«Появление спустя месяц «утечки» в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января для военных атташе якобы была представлена какая-то «другая» ракета, а не «9м729», показало, на ком «шапка горит», — цитирует РИА «Новости» представителя Минобороны.

Он сказал, что представленная 23 января на брифинге для иностранных представителей ракета 9М729 не может являться никакой другой. Конашенков доказал, что приписываемые «другой» ракете характеристики являются недостижимыми, а на презентации представили модернизированную пусковую установку ОТРК «Искандер» и ее модификации с увеличенной боевой частью.

Также Конашенков рассказал о представленных доказательствах нарушений со стороны США договора РСМД.

«Когда Россией были представлены неопровержимые доказательства прямых нарушений договора РСМД со стороны США, начиная с размещения в Европе наземных пусковых установок Мк-41, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk, до развернутого еще два года назад строительства завода по производству ракет средней дальности в Тусоне, к американским спецслужбам появились вопросы», — цитирует РИА «Новости» слова Конашенкова.

По его словам, США теперь остается только попытки поиска нового повода «перевести стрелки на Россию и докопаться хоть до телеграфного столба».