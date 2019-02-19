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В Черное море вошли корабли НАТО 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
В Черное море вошли корабли НАТО, члены Второй постоянной противоминной группы альянса.
Флагманом является плавбаза ВМС Германии Werra, за ней следует турецкий тральщик Akcakoca, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. После прохода через Босфор к группе присоединились тральщики из Болгарии и Румынии.
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Визит кораблей был анонсирован Министертсвом обороны ФРГ в 2018 году. Согласно плану, противоминная группа посетит болгарские порты Бургас и Варна.
После обострения ситуации на востоке Украины визиты кораблей НАТО в Черное море стали регулярными — месяц назад сюда пришел эсминец ВМС США Donald Cook. Традиционно Черноморский флот России берет под контроль иностранные военные суда с момента их выхода из Босфора.
Согласно конвенции Монтре время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории ограничено 21 сутками.
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Оружие , Армия , Видео , НАТО , Интерфакс , Германия
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