В Черное море вошли корабли НАТО

В Черное море вошли корабли НАТО , члены Второй постоянной противоминной группы альянса.

Флагманом является плавбаза ВМС Германии Werra, за ней следует турецкий тральщик Akcakoca, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. После прохода через Босфор к группе присоединились тральщики из Болгарии и Румынии.

Визит кораблей был анонсирован Министертсвом обороны ФРГ в 2018 году. Согласно плану, противоминная группа посетит болгарские порты Бургас и Варна.

После обострения ситуации на востоке Украины визиты кораблей НАТО в Черное море стали регулярными — месяц назад сюда пришел эсминец ВМС США Donald Cook. Традиционно Черноморский флот России берет под контроль иностранные военные суда с момента их выхода из Босфора.

Согласно конвенции Монтре время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории ограничено 21 сутками.