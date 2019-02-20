На прошедшей выставке в IDEX-2019 Россия представила ряд разработок, в том числе авиационную технику.
Россия обсуждает с Объединенными Арабскими Эмиратами возможность создания легкого истребителя пятого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Ранее в интервью телеканалу «Звезда» исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин сообщил, что разработка двигателя для легкого российского истребителя пятого поколения ведется на базе РД-33.
В свою очередь генеральный директор РСК «МиГ» в ходе форума «Армия-2018» сообщил, что самолет создается в двухдвигательном варианте.
О работах по созданию легкого истребителя пятого поколения в 2017 году заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.