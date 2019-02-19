Какими преимуществами обладают новейшие российские снаряды с дистанционным подрывом

«Умными» боеприпасами планируется вооружить российский танк Т-14 «Армата». Эксперты отмечают, что эта технология может приблизить обычные вооружения к уровню точности тактического ядерного оружия. На выставке IDEX 2019 в Абу-Даби конструкторы российского концерна «Техмаш» продемонстрировали новые «умные» взрыватели для снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Детонаторы способны подорвать боеприпас в заданной точке траектории. Аналогичная технология будет применяться и в новом российском гранатомёте АГС-40 «Балкан». Вместе с тем инженеры уже работают над снарядами следующего поколения — полностью «интеллектуальными» устройствами, которые смогут без помощи оператора рассчитать оптимальную дальность полёта и взорваться в нужной точке.планируется вооружить российский танк Т-14 «Армата». Эксперты отмечают, что эта технология может приблизить обычные вооружения к уровню точности тактического ядерного оружия.

Концерн «Техмаш» привёз на международную выставку оборонной продукции IDEX 2019 в ОАЭ управляемые взрыватели для снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Умные» взрыватели, разработанные российскими конструкторами, прежде не демонстрировались ни в России , ни за рубежом.

Как пояснил журналистам глава «Техмаша» Владимир Лепин, речь идёт об электронных устройствах, которые способны точно рассчитать наиболее оптимальное время, а также точку детонации ракетного заряда.

Кроме того, российские разработчики представили новый дистанционно-контактный взрыватель, отвечающий за детонацию снаряда при контакте с землёй и эффективное поражение целей осколочными полями.

«Ввод информации происходит в автоматическом режиме, то есть боеприпасы находятся на пусковой, вся информация на взрыватель вводится по индукционной линии связи», — цитирует ТАСС главу «Техмаша».

«Эффективный подход»

Как пояснили в концерне, представленные образцы являются «полуинтеллектуальными», но сейчас «Техмаш» работает над взрывателями следующего поколения, которые будут уже «абсолютно интеллектуальными».

«Теперь мы можем вводить время разделения, то есть обеспечить эффективный подход боеприпаса к земной поверхности и формировать осколочные поля, которые позволяют с высокой эффективностью поражать цели», — пояснил Лепин.

Что касается полностью «интеллектуальных» взрывателей нового поколения, то создать первые опытные образцы этих устройств российские конструкторы рассчитывают уже в следующем году. Они будут применяться на модернизированных РСЗО «Торнадо-Г», пояснили в концерне. Эти детонаторы смогут самостоятельно «оценивать» ситуацию и принимать решение о подрыве снаряда в наиболее выгодной точке траектории.

Кроме того, входящее в концерн «Техмаш» НПО «Прибор» приступило к разработке «умных» боеприпасов для нового гранатомёта АГС-40 «Балкан», который поступил в опытную эксплуатацию в июне прошлого года.

Это не единственные проекты по созданию интеллектуальных снарядов для российской армии. В прошлом году представитель «Техмаша» Александр Кочкин сообщил журналистам, что предприятия концерна начали работу над «умным» крупнокалиберным 152-мм артиллерийским снарядом. В этом случае корректироваться будет не только время и точка детонации, но и направление полёта. Сначала боеприпас будет следовать по обычной баллистической траектории, но на завершающем этапе её можно будет изменить при помощи либо небольшого ракетного двигателя, либо установленных крыльев.

«Умным» снарядом будет оснащён и новейший танк Т-14 «Армата», об этом сообщили в ОАО «ВНИИТрансмаш» в начале февраля. Информация о разработке осколочного снаряда 3ОФ82 для 125-мм танкового орудия была опубликована в сборнике «Бронетанковое вооружение и техника, военная автомобильная техника в Вооружённых Силах Российской Федерации — 2018».

Главная особенность этого снаряда — возможность дистанционного подрыва на траектории, что даёт существенные преимущества в условиях боя. По оценкам разработчиков, эффективность выстрелов в результате применения таких технологий возрастёт в 6—8 раз по сравнению с используемыми в настоящее время образцами. Предполагается, что такие снаряды позволят экипажу танка поражать операторов ПТРК, ведущих огонь из укрытий.

«Дождь осколков»

В России уже налажено серийное производство «умных» снарядов — в первую очередь эксперты обращают внимание на корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм «Краснополь», который уже применялся в ходе сирийской кампании.

Сама идея подрыва снарядов на траектории ведёт свою историю с XVIII века, когда офицер британской армии придумал разрывающиеся в воздухе боеприпасы — они использовались ещё в годы Англо-американской войны.

Дистанционная управляемая детонация была придумана и применена в годы Второй мировой — тогда использовался радиовзрыватель, который срабатывал в нужный момент.

На сегодняшний день «умные» снаряды воздушной детонации ABM (Air Burst Munition) позволяют серьёзно повысить эффективность поражения воздушных, наземных и надводных целей, особую роль технология может сыграть для борьбы с БПЛА, развитие которых идёт бурными темпами в целом ряде стран.

На Западе технологии управляемой детонации развиваются достаточно давно, своими разработками в данной области известен, к примеру, германский концерн Rheinmetall. Работать одной из первых над современными модификациями взрывателей такого типа начала швейцарская компания Oerlikon Contraves AG, её инженеры создали боеприпасы воздушного подрыва AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) 35-го, 30-го и 40-го калибров.

Передача данных о времени подрыва передаётся на такие снаряды следующим образом: цель засекает установленный на орудии радиолокатор или лазерный дальномер, затем полученную информацию обрабатывает бортовой компьютер. Также во время выстрела компьютер замеряет и рассчитывает скорость снаряда — она может меняться, например, из-за нагрева ствола во время продолжительного ведения огня. Скорость замеряется при помощи двух индукционных катушек, расположенных в дуле орудия на определённом расстоянии друг от друга. При прохождении мимо них снаряда срабатывает таймер, а компьютерная система рассчитывает скорость. Все собранные данные анализируются и передаются дистанционно в электронный блок взрывателя уже двигающегося к цели снаряда.

Применение этой технологии даёт серьёзные преимущества в боевых условиях, отмечают эксперты. Например, возможно варьировать время подлёта и детонации снарядов так, чтобы получать максимальную плотность осколочного поля.

Как пояснил в интервью RT военный эксперт Владимир Язиков, такие снаряды имеют крайне высокую точность и позволяют вести эффективный ответный огонь — место, откуда произошёл выстрел противника, засекает аппаратура.

«Дистанционные взрыватели, которые не долетают до земли, поражают большее количество живых целей, так как дождь осколков в таком случае в буквальном смысле сыпется с неба. Сейчас много снарядов делают для того, чтобы они взрывались над живой силой или над легкобронированной техникой, которую могут поразить осколки», — пояснил Язиков.

По мнению военного эксперта Александра Жилина, в новейших снарядах такого типа в будущем могут быть задействованы элементы искусственного интеллекта, над созданием которого работают ведущие мировые державы. Например, максимально компьютеризированы передовые образцы БПЛА.

Главное отличие полностью «интеллектуальных» взрывателей, над которыми сегодня трудятся отечественные конструкторы, от «частично интеллектуальных» заключается в том, что им для нанесения удара даже не потребуется активного участия оператора.

«В «частично интеллектуальных» образцах подобной техники компьютеры отрабатывают и предлагают выбор, как действовать и какие манёвры выполнять. Не за горами время, когда машина сама будет выбирать и принимать решение, как раз то, что мы видим сейчас при использовании беспилотников», — полагает Александр Жилин.

Эту точку зрения разделяет и Владимир Язиков. По его словам, «полностью интеллектуальная» машина сможет самостоятельно принимать решение по уничтожению цели.

Точечный удар

С развитием технологий конструкторы постепенно отказываются от использования индукционных катушек для измерения скорости снарядов. Вместо этого внедряются лазерные и инфракрасные системы передачи информации — по этому пути пошли и российские специалисты.

Как рассказали в августе прошлого года в НПО «Прибор», предприятие разработало недорогую и эффективную технологию дистанционного управляемого подрыва снарядов.

«У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок — мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно её забрать, модернизировать, поставить туда блок, больше ничего не трогая», — заявил тогда генеральный директор НПО Юрий Набоков.

В этом случае всё управление боеприпасом осуществляется не за счёт индукционных катушек, а через специально закодированный лазерный луч. Технологию планируется применить для 30-мм снарядов, которые входят в боекомплект бронетранспортёров, бронемашин пехоты, танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

По словам экспертов, «умные снаряды» создаются для того, чтобы повысить максимальную эффективность боеприпасов, приблизить обычные вооружения по точности к уровню тактического ядерного оружия.

«Сейчас для того, чтобы поразить цель новым снарядом, нужно выполнить не тысячу выстрелов, как во времена Второй мировой войны, а, только, допустим, двадцать. Потому что за счёт высокой точности увеличивается коэффициент полезного действия.