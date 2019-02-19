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Предназначенные Китаю российские С-400 были уничтожены 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что российские ракеты для систем ПВО С-400, которые предполагалось передать в Китай, были уничтожены. Чемезов уточнил, что ракеты при перевозке попали в шторм и были повреждены. После этого их пришлось уничтожить. Он также добавил, что в настоящее время корпорация изготавливает новые ракеты взамен поврежденных.
Зенитно-ракетные системы С-400, которые Россия поставляла в Китай, были уничтожены по пути в КНР. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе пресс-конференции по военной выставке IDEX. Новые системы уже изготавливаются.
«Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. И были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — заявил Чемезов.
Контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем в 2015 году.
В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире.
Сумма контракта на поставку не менее шести систем С-400 составляет свыше $3 млрд
О начале поставок объявили 18 января прошлого года. На следующий же день РБК со ссылкой на источник сообщил, что судно, перевозившее С-400, попало в шторм. Погодные условия повредили ракетные комплексы, из-за чего капитан решил вернуться, а системы пришлось уничтожить. Эту же информацию изданию подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.
«По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее», — заявили в ФСВТС.
С-400 «Триумф» — разработанная в 1990-х годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.
По классификации НАТО эта система называется Growler — буквально «Ворчун». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.
Дальность действия достигает 400 км, а с подключением дополнительных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км, если они летят на высоте до 30 км.
Китай стал первым, кто решил заключить с Россией договор о поставках этих ракетных комплексов. Вскоре к нему присоединились Алжир, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия и Турция.
Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.
Таким образом, Китай стал первым, к кому Соединенные Штаты применили санкции за сотрудничество с Россией.
Решение Турции также вызвало резкую критику со стороны властей США. Госдеп и Белый дом пригрозили Анкаре санкциями и ухудшением отношений, если «Триумфы» заступят на боевое дежурство. Впрочем, в Турции не спешат отступать перед Вашингтоном.
«США используют договор по С-400 в своих целях. Они шантажируют Турцию, говоря, что отзовут свое предложение о продаже нам ЗРК Patriot, если мы купим русские системы», — заявил отставной генерал вооруженных сил Турции Фахри Эренел.
Он подчеркнул, что отказ от закупок российских ЗРС С-400 может привести к страшным последствиям в Сирии, которые скажутся на всем Восточном Средиземноморье. При этом Эренел заявил, что Турция не отступит от выбранного ранее внешнеполитического курса и все же купит у России «Триумфы» — пути назад у Анкары нет.
Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ЗРС С-400. С таким заявлением в августе выступила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с системами НАТО Patriot и американскими комплексами THAAD.
В конце января в The Wall Street Journal вышла публикация, в которой сообщалось, что  С-400 — это «новый железный занавес» Москвы, который угрожает американскому воздушному господству.
Американская газета назвала ЗРК С-400 «смертоносным воздушным щитом», который не только угрожает американским военным, но и заставляет Вашингтон задуматься и переосмыслить свой титул бесспорного мирового превосходства в воздухе.
Так, радары С-400 могут обнаружить самые современные боевые самолеты, обладающие технологией малозаметности. Несмотря на то, что С-400 еще не был испытан в бою, его радары ранее спугнули самолеты коалиции во главе с США в Сирии, отмечается в материале.
«Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе закончился», — сказал Элбридж Колби, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.
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Оружие , Азия , Армия , Происшествия , Статьи , СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ , Ростех , Госдеп США , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , НАТО , РБК , Wall Street Journal , Китай
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