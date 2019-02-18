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Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
Взлет, полет и уничтожение цели высокоточным ударным беспилотным комплексом «КУБ-БЛА» компании ZALA AERO показали на видео. Соответствующий ролик представлен «Калашниковым».
Преимуществами комплекса называются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 километров в час, продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки три килограмма, габариты 1210 на 950 на 165 миллиметров. Комплекс прошел испытания и готов к применению.
Дрон представлен на международной выставке вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019. Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
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