Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео

Взлет, полет и уничтожение цели высокоточным ударным беспилотным комплексом «КУБ-БЛА» компании ZALA AERO показали на видео. Соответствующий ролик представлен «Калашниковым».

Преимуществами комплекса называются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей 80-130 километров в час, продолжительность полета 30 минут, масса полезной нагрузки три килограмма, габариты 1210 на 950 на 165 миллиметров. Комплекс прошел испытания и готов к применению.

Дрон представлен на международной выставке вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019. Мероприятие пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).