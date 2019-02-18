Армения планирует приобрести у России 12 истребителей Су-30СМ

Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки вооружений IDEX-2019 министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае — в начале следующего", — сказал он.

Отвечая на вопрос РИА Новости, сколько всего таких машин хотело бы закупить армянское военное ведомство , Тоноян отметил, что речь идёт об одной эскадрилье (12 самолётов).

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил РИА Новости, что Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя СУ-30 СМ. В Минобороны также отметили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

Позже министр обороны республики Давид Тоноян заявил журналистам, что Ереван не будет останавливаться на покупке первых четырёх истребителей.