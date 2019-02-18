Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения планирует приобрести у России 12 истребителей Су-30СМ 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин, заявил РИА Новости в понедельник в ходе выставки вооружений IDEX-2019 министр обороны Армении Давид Тоноян.
"Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция — там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае — в начале следующего", — сказал он.
Отвечая на вопрос РИА Новости, сколько всего таких машин хотело бы закупить армянское военное ведомство, Тоноян отметил, что речь идёт об одной эскадрилье (12 самолётов).
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил РИА Новости, что Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя СУ-30 СМ. В Минобороны также отметили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.
Позже министр обороны республики Давид Тоноян заявил журналистам, что Ереван не будет останавливаться на покупке первых четырёх истребителей.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Кавказ , Министерство обороны , РИА Новости , Армения , Ереван
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Поклонская написала стих Порошенко
Политика Украина
Курильский вопрос снова закрывается
Политика Азия
«До трагедии чуть-чуть»: Невзоров вступился за Друзя
Шоу-бизнес
В Москву вернутся морозы
Погода Новости Москвы
«Кошмар XXI века»: кто разваливает Евросоюз
В мире Европа
Виторган перестал спать после разрыва с Собчак
Шоу-бизнес
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Дрон-камикадзе показал, как уничтожит цель
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение