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Издание: Россия готовит ракету-убийцу 

News.ru + ещё 4 34 минуты назад
Фото: General Dynamics Land Systems
Российская Федерация занимается разработкой нового переносного противотанкового ракетного комплекса, представляющего реальную угрозу для бронетехники НАТО, заявил военный эксперт Чарли Гао. По его мнению, оружие станет «убийцей танков».
По словам специалиста, вооружённые подобной технологией бойцы смогут действовать по принципу «выстрелил — забыл» практически в любых условиях. Особенно преимущество системы над штатовским ПТРК скажется в городских условиях, пишет The National Interest.
По мнению Гао, разработчик собирается увеличить показатели бронепробиваемости из-за модернизации Вашингтоном М1A2C Abrams.
Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и РФ планируют начать совместное производство автоматов Калашникова 100-й серии. Стрелковое оружие собираются выпускать не только для нужд королевства, но и для продажи зарубежным партнёрам.
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Оружие , Армия , НАТО , The National Interest
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