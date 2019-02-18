Издание: Россия готовит ракету-убийцу

Российская Федерация занимается разработкой нового переносного противотанкового ракетного комплекса, представляющего реальную угрозу для бронетехники НАТО , заявил военный эксперт Чарли Гао. По его мнению, оружие станет «убийцей танков».

По словам специалиста, вооружённые подобной технологией бойцы смогут действовать по принципу «выстрелил — забыл» практически в любых условиях. Особенно преимущество системы над штатовским ПТРК скажется в городских условиях, пишет The National Interest

По мнению Гао, разработчик собирается увеличить показатели бронепробиваемости из-за модернизации Вашингтоном М1A2C Abrams.

Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и РФ планируют начать совместное производство автоматов Калашникова 100-й серии. Стрелковое оружие собираются выпускать не только для нужд королевства, но и для продажи зарубежным партнёрам.