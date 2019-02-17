Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоусов был свидетелем убийства Талькова
Белоусов был свидетелем убийства Талькова

Россия начала поставки АК-103 в Саудовскую Аравию 

Российская Газета + ещё 9 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия начала реализацию контракта по поставку автоматов Калашникова АК-103 в Саудовскую Аравию.
— Следующий этап — создание совместного производства автомата как для нужд Королевства Саудовская Аравия, так и для третьих стран. В перспективе обе стороны намерены согласовать карту трансферта технологий и программу поэтапной локализации производства АК-103 на территории королевства, — рассказал глава Рособороэкспорта Александр Михеев. Его слова приводит телеканал "Звезда".
Напомним, контракт о поставке на ранее закрытый для российского оружия саудовский рынок автоматов, тяжелых огнеметов, зенитных систем С-400 и автоматических гранатометов был подписан в 2017 году. Соглашением предусмотрена передача технологий для производства ПТРК "Корнет", ТОС "Буратино", гранатометов и автоматов.

Тем временем

Россия и Саудовская Аравия обсуждают детали поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". "По С-400 мы проводим дополнительные консультации", — сказал Михеев.
Российская Газета: последние новости
Российские военно-транспортные самолеты могут получить 57-мм пушки СМИ назвали истинную цель российских ядерных аппаратов "Посейдон" Израильтяне представили свое видение танка будущего
Комментарии
Оружие , Армия , Александр Михеев , ТК "Звезда" , Саудовская Аравия
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение