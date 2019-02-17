В состав ВМС США вошел корабль-невидимка

Корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащённый технологией снижения заметности (стелс), официально вошёл в состав военно-морских сил США в субботу.

Церемония состоялась в 10.00 по местному времени (21.00 мск) в Сан-Франциско, штат Калифорния, ее трансляция велась на Youtube-канале ВМС США.

На церемонии присутствовал сенатор от штата Оклахомы Джеймс Лэнкфорд. Корабль приписан к городу Сан-Диего и стал 15-м по счёту военным судном данного класса. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.