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В состав ВМС США вошел корабль-невидимка 

РИА Новости
Фото: CC BY-SA 2.0 / Naval Surface Warriors / The littoral combat ship USS Independence
Корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащённый технологией снижения заметности (стелс), официально вошёл в состав военно-морских сил США в субботу.
Церемония состоялась в 10.00 по местному времени (21.00 мск) в Сан-Франциско, штат Калифорния, ее трансляция велась на Youtube-канале ВМС США.
На церемонии присутствовал сенатор от штата Оклахомы Джеймс Лэнкфорд. Корабль приписан к городу Сан-Диего и стал 15-м по счёту военным судном данного класса. Всего ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.
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