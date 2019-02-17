В ВКС РФ сообщили, о завершении модернизации системы предупреждения о ракетном нападении

"Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Министерства обороны уделяло в последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию. В прошлом году мы поставили три новых радиолокационных станции на боевое дежурство", — сказал Морозов, отвечая на вопрос о том, какие нововведения можно отметить в наземной структуре ВКС.

По его словам, система предупреждения о ракетном нападении приобретает особую важность в связи с выходом США из ДРСМД. "В первую очередь, говоря о всей наземной инфраструктуре космических войск, нужно упомянуть наиболее важную, стратегическую, систему — это система предупреждения ракетного нападения, особенно в свете последних заявлений о выходе из Договора сокращении ракет средней и меньшей дальности", — отметил Морозов.