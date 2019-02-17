Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоусов был свидетелем убийства Талькова
Белоусов был свидетелем убийства Талькова

«Уралвагонзавод» готовит облик безэкипажного танка будущего 

ТАСС + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) формирует облик безэкипажного танка будущего, имеет в своем активе наработки перспективной машины, сообщил ТАСС генеральный директор — главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Андрей Терликов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.
"Да, безусловно. Если говорить о машине будущего, мы просматриваем облик этой машины, отрабатываем научно-технический задел", — сказал он, отвечая на вопрос есть ли у УВЗ наработки по созданию безэкипажного танка.
По его словам, еще в конце прошлого века КБ проводило работы по безэкипажным танкам Т-72. Также он отметил, что танк Т-14 "Армата" хоть и имеет экипаж, но находится на полном дистанционном управлении.
"Можно сказать, что это не далекое будущее, если не настоящее. Никто сейчас не хочет рисковать людьми. Нам в этом отношении [создании безэкипажного танка] легче, поскольку мы, начиная с танков типа Т-72, еще раньше танка Т-64, были более готовы к безэкипажным машинам, чем наши оппоненты", — отметил он.
Оценивая перспективы появления танка будущего в целом, Терликов отметил, что с учетом активного развития роботизации, искусственного интеллекта "недолго осталось до появления уже полностью безэкипажных машин".
Отвечая на вопрос о том, будет ли УВЗ на передовой по разработке безэкипажного танка, Терликов сказал "мы стараемся везде быть первыми, психология лидеров и победителей".
ТАСС: последние новости
"Калашников" представил самовзрывающийся беспилотник Проект по оснащению эмиратской БМП Enigma российским боевым модулем заморожен Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года
Комментарии
Оружие , Армия , Уралвагонзавод , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение