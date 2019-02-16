Россия в январе провела успешные испытания ядерной энергоустановки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
«Успешно завершён важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — сказал источник.
Как отмечается, испытания подтвердили заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают «неограниченную дальность полёта ракеты».
При этом агентство указывает, что не располагает официальным подтверждением этих данных.
Ранее СМИ сообщили о назначенных на лето 2019 года ходовых испытаниях системы «Посейдон».
Летом 2018 года в Минобороны заявили, что в России были успешно проведены испытания новейшего вооружения, среди которого — «Посейдон», и ракета «Буревестник».