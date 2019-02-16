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В США сделали новую ядерную боеголовку малой мощности 

BFM.RU 11 минут назад
Фото: ТАСС
На предприятии Pantax в штате Техас произведена первая ядерная боеголовка малой мощности W76-2, передает «Интерфакс». Этими боеголовками будет переоснащена часть межконтинентальных баллистических ракет Trident II (D5) на стратегических атомных подлодках в рамках новой ядерной стратегии Соединенных Штатов, сообщил представитель Национального управления по ядерной безопасности США.
Первая партия новых боеголовок поступит в ВМС США до конца сентября. Количество боеголовок официально не раскрывается. Отмечается лишь, что оно будет небольшим. По имеющимся данным, до сентября может быть произведено не менее 20 таких боеголовок мощностью 5-6 килотонн, это треть от мощности сброшенной на Хиросиму американской бомбы. По словам представителей ВМС, проведения ядерных испытаний не потребуется. В текущем финансовом году на создание новых боеголовок выделено $65 млн На следующий финансовый год управление запросило $60 млн  Пентагон аргументирует необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит «эффективнее сдерживать Россию» и не позволит ей «использовать свой потенциал тактического ядерного оружия».
Администрация президента Дональда Трампа считает, что оружие малой мощности сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания. По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности Россией, тактического оружия в надежде, что США не пойдут на использование своего мощного стратегического ядерного оружия в ответ на ограниченную ядерную атаку.
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Комментарии1
Оружие , Войска , США , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Пентагон , Интерфакс
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