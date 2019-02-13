Создание Китаем истребителя шестого поколения является вызовом для России и США

Появилась информация о том, что в Китае разрабатывается истребитель шестого поколения, который должен быть готов к 2035 году, причем за эти работы отвечает Проектно-исследовательский Институт авиационной техники в китайском городе Чэнду.

В Китае заявили о начале работ по истребителю шестого поколения

Генеральный конструктор этого предприятия Ван Хайфен, который ранее участвовал в разработке китайских истребителей J-10 и J-20, отметил, что самолет нового поколения сможет управлять несколькими беспилотниками, а основной упор в этих проектах будет сделан на такие качества, как искусственный интеллект и малозаметность. В результате, данная машина сможет работать и в беспилотном режиме.

Кроме того, здесь планируется использовать лазерное и гиперзвуковое вооружение, а сам боевой комплекс должен соответствовать всем ведущим современным и перспективным веяниям в области самолетостроения, поэтому перед нами крайне амбициозный проект.

Впрочем, здесь нужно отметить, что китайская сторона в данном вопросе не предлагает ничего нового — ровно об этом говорили американские и российские конструкторы, отмечая, что истребитель шестого поколения должен являться универсальной боевой платформой.

Примечательно, что о создании дрона-лидера на базе такого истребителя говорили и в США , и в России , в результате чего, данное заявление китайской стороны является повторением того, что обычно говорят ведущие мировые конструкторы о подобных проектах.

О подобных проектах очень сложно рассуждать

«Главным образом, это само деление авиационной техники. Оно носит условный характер и, грубо говоря, зависит от тех решений, которые здесь предложили специалисты, рассуждая о том, что эта машина относится к одному поколению, а эта к другому. Если у пятого поколения это качества малозаметности и крейсерского полета на сверхзвуке, то у шестого это уже полномасштабная автоматизация», — констатирует Дрозденко.

При этом здесь нет никаких ограничений для того, чтобы озвученные китайской стороной технологии применить и на современных истребителях пятого поколения, где вполне допустимо применение технологических решений, связанных с искусственным интеллектом.

«Кроме использования в беспилотном варианте с шестым поколением связывают более высокие скоростные характеристики, но вся эта градация является условной. Тем более, что до 2035 года на сегодняшний день чрезвычайно далеко», — резюмирует Дрозденко.

Авиационные технологии движутся в будущее

Здесь также нужно заметить, что китайские истребители пятого поколения j-20 и j-31 пока не доведены до логичного конца, причем есть все основания говорить о том, что это связано с тем, что китайская авиапромышленность имеет проблемы с двигателями.

Соответственно, Китай строит данные планы, имея сложности в реализации своих базовых проектов, которые они пытаются создать не при помощи России, а самостоятельно. Например, на J-31 используется российский двигатель РД-93, который был создан при СССР для истребителей четвертого поколения, а также его китайский аналог, получившей в Поднебесной национальный индекс WS-13.

«На самом деле, все здесь страдают прожектерством, заявляя о том, что через 20 лет «мы придумаем вот это», а через 15 лет «получим вот это», а через 30 лет «полетим к Альфа Центавре». При этом, разработки истребителя шестого поколения ведут все ведущие военные державы мира, причем там предполагается либо беспилотный вариант, либо машина управления БПЛО», — заключает Дрозденко.

Как замечает эксперт, это показывает, что военные технологии движутся в будущее, которое будет представлять собой «войну дронов» или «войну машин», особенно если брать такое специфическое направление, как современная ударная истребительная авиация.

У Китая есть в наличии технологические прорывы

«Справятся ли китайцы с этим проектом или нет, вопрос сложный. В то же время Китай показывает серьезные успехи как в области создания суперкомпьютеров, так и других передовых систем. Давайте говорить честно: китайцы посадили свой луноход на Луну, причем на ее обратную сторону, обеспечив для этого уникальную систему связи», — констатирует Дрозденко.

По мнению Дмитрия Витальевича, в каких-то компонентах китайцы нас уже сегодня обгоняют, а в каких-то нет, но технологический подъем у них идет очень серьезный, поэтому вполне вероятно, что китайцы справятся и с этим амбициозным проектом.

В то же время очень сложно судить о том, чем ведущие военные державы располагают сегодня в виде своих истребителей пятого поколения, поскольку это закрытые проекты, а какие-то объективные данные существуют только по F-35, который поставляется в другие страны.

«Мы не знаем здесь ничего кроме некоторых данных по F-35, поскольку этот истребитель эксплуатируется во многих странах. Поэтому нельзя ничего сказать про недостатки F-22, Су-57 или J-20, а все такие рассуждения являются домыслами», — резюмирует Дрозденко.

Таким образом, здесь существует очень большой недостаток данных, особенно по китайскому J-20, поскольку данный истребитель еще не был в реальных боевых действиях. При этом, Су-57 и F-22 уже применялись в рамках сирийского конфликта.

Соответственно, в рамках подобных разговоров нет серьезной фактологической базы.