Появилась информация о том, что в Китае разрабатывается истребитель шестого поколения, который должен быть готов к 2035 году, причем за эти работы отвечает Проектно-исследовательский Институт авиационной техники в китайском городе Чэнду.
В Китае заявили о начале работ по истребителю шестого поколения
Генеральный конструктор этого предприятия Ван Хайфен, который ранее участвовал в разработке китайских истребителей J-10 и J-20, отметил, что самолет нового поколения сможет управлять несколькими беспилотниками, а основной упор в этих проектах будет сделан на такие качества, как искусственный интеллект и малозаметность. В результате, данная машина сможет работать и в беспилотном режиме.
Кроме того, здесь планируется использовать лазерное и гиперзвуковое вооружение, а сам боевой комплекс должен соответствовать всем ведущим современным и перспективным веяниям в области самолетостроения, поэтому перед нами крайне амбициозный проект.
Впрочем, здесь нужно отметить, что китайская сторона в данном вопросе не предлагает ничего нового — ровно об этом говорили американские и российские конструкторы, отмечая, что истребитель шестого поколения должен являться универсальной боевой платформой.
Примечательно, что о создании дрона-лидера на базе такого истребителя говорили и в США, и в России, в результате чего, данное заявление китайской стороны является повторением того, что обычно говорят ведущие мировые конструкторы о подобных проектах.
О подобных проектах очень сложно рассуждать
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что о проектах истребителей шестого поколения чрезвычайно сложно говорить ввиду специфичности данного вопроса.
«Главным образом, это само деление авиационной техники. Оно носит условный характер и, грубо говоря, зависит от тех решений, которые здесь предложили специалисты, рассуждая о том, что эта машина относится к одному поколению, а эта к другому. Если у пятого поколения это качества малозаметности и крейсерского полета на сверхзвуке, то у шестого это уже полномасштабная автоматизация», — констатирует Дрозденко.
При этом здесь нет никаких ограничений для того, чтобы озвученные китайской стороной технологии применить и на современных истребителях пятого поколения, где вполне допустимо применение технологических решений, связанных с искусственным интеллектом.
«Кроме использования в беспилотном варианте с шестым поколением связывают более высокие скоростные характеристики, но вся эта градация является условной. Тем более, что до 2035 года на сегодняшний день чрезвычайно далеко», — резюмирует Дрозденко.
Авиационные технологии движутся в будущее
Здесь также нужно заметить, что китайские истребители пятого поколения j-20 и j-31 пока не доведены до логичного конца, причем есть все основания говорить о том, что это связано с тем, что китайская авиапромышленность имеет проблемы с двигателями.
Соответственно, Китай строит данные планы, имея сложности в реализации своих базовых проектов, которые они пытаются создать не при помощи России, а самостоятельно. Например, на J-31 используется российский двигатель РД-93, который был создан при СССР для истребителей четвертого поколения, а также его китайский аналог, получившей в Поднебесной национальный индекс WS-13.
«На самом деле, все здесь страдают прожектерством, заявляя о том, что через 20 лет «мы придумаем вот это», а через 15 лет «получим вот это», а через 30 лет «полетим к Альфа Центавре». При этом, разработки истребителя шестого поколения ведут все ведущие военные державы мира, причем там предполагается либо беспилотный вариант, либо машина управления БПЛО», — заключает Дрозденко.
Как замечает эксперт, это показывает, что военные технологии движутся в будущее, которое будет представлять собой «войну дронов» или «войну машин», особенно если брать такое специфическое направление, как современная ударная истребительная авиация.
У Китая есть в наличии технологические прорывы
«Справятся ли китайцы с этим проектом или нет, вопрос сложный. В то же время Китай показывает серьезные успехи как в области создания суперкомпьютеров, так и других передовых систем. Давайте говорить честно: китайцы посадили свой луноход на Луну, причем на ее обратную сторону, обеспечив для этого уникальную систему связи», — констатирует Дрозденко.
По мнению Дмитрия Витальевича, в каких-то компонентах китайцы нас уже сегодня обгоняют, а в каких-то нет, но технологический подъем у них идет очень серьезный, поэтому вполне вероятно, что китайцы справятся и с этим амбициозным проектом.
В то же время очень сложно судить о том, чем ведущие военные державы располагают сегодня в виде своих истребителей пятого поколения, поскольку это закрытые проекты, а какие-то объективные данные существуют только по F-35, который поставляется в другие страны.
«Мы не знаем здесь ничего кроме некоторых данных по F-35, поскольку этот истребитель эксплуатируется во многих странах. Поэтому нельзя ничего сказать про недостатки F-22, Су-57 или J-20, а все такие рассуждения являются домыслами», — резюмирует Дрозденко.
Таким образом, здесь существует очень большой недостаток данных, особенно по китайскому J-20, поскольку данный истребитель еще не был в реальных боевых действиях. При этом, Су-57 и F-22 уже применялись в рамках сирийского конфликта.
Соответственно, в рамках подобных разговоров нет серьезной фактологической базы.