Российский «Охотник» окажется сверхзвуковым

В статье, написанной при участии военного эксперта Петра Бутовского и опубликованной в последнем номере французского журнала Air & Cosmos, представлены ожидаемые характеристики создаваемого в России ударно-разведывательного тяжелого беспилотника С-70 «Охотник».

Согласно изданию, взлетный вес машины составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.

В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода , достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения.

Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.