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Российский «Охотник» окажется сверхзвуковым 

Lenta.ru + ещё 2 22 часа назад
В статье, написанной при участии военного эксперта Петра Бутовского и опубликованной в последнем номере французского журнала Air & Cosmos, представлены ожидаемые характеристики создаваемого в России ударно-разведывательного тяжелого беспилотника С-70 «Охотник».
Согласно изданию, взлетный вес машины составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.
В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».
В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.
В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.
Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения.
Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.
В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.
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Комментарии7
Оружие , Армия , Видео , Алексей Криворучко , МиГ , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова
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