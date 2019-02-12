Как аналоги «Искандеров» в Польше угрожают России

Любое усиление обороноспособности Польши Москве воспринимают как угрозу и видят в этом попытку заблокировать европейский анклав России Калининградскую область . В Варшаве тоже любят спекулировать на опасности, исходящей с востока и бряцать новым американским и европейским оружием. В то же время, вероятность полномасштабного военного конфликта России и НАТО с обменом ракетными ударами невелика, а потому встречные заявления политиков и экспертов следует воспринимать без лишних эмоций и алармизма.

На конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, которая пройдёт 13 февраля с участием вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео, польское руководство подпишет контракт на приобретении американских систем HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Ведомство планирует закончить развёртывание системы к 2023 году.

«Установки значительно повысят боеспособность польской армии… Эта сделка предполагает покупку оружия по хорошей цене, мы заплатим $414 млн», — добавил министр.

В ноябре 2018 года Управление военного сотрудничества Минобороны США (DSCA) сообщило, что Госдеп одобрил продажу Польше ракетных систем на колёсном шасси HIMARS. Варшава получит 20 пусковых установок (для формирования одного дивизиона), 36 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами GMLRS (около 216 боеприпасов) для поражения наземных целей и девять — для морских целей (54 ракеты), а также 30 оперативно-тактических ракет ATACMS, машины управления огнём и транспортно-заряжающие машины. Экспортные польские HIMARS будут максимально приближены к оригинальной американской комплектации, уточняли в DSCA.

В 2018-м году контракт на приобретение 50 пусковых установок HIMARS подписала другая восточноевропейская страна-член НАТО — Румыния

Система HIMARS создана на базе пятитонного грузовика FMTV производства BAE Systems Mobility & Protection Systems. Ракетную часть системы производит американский оборонный гигант Lockheed Martin. HIMARS — это универсальная пусковая установка на колёсном шасси, использующаяся в качестве РСЗО и запуска тактических ракет с кассетной или фугасной боевой частью (боеприпасы AFOM (Army TACMS Family of Munitions)). ОТР ATACMS в настоящее время представлена в нескольких вариантах, различающихся типом боевой части, дальностью стрельбы и системой управления.

Recent exercise of the #US M142 HIMARS system at #AlTanf. #Syria pic.twitter.com/ZNPAvcSA2C— Strategic News (@StrategicNews1) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ HIMARS из-за своей высокой мобильности (транспортируется самолётом С-130) пользуются популярностью в Силах специальных операций и Корпусе морской пехоты США. Более того, HIMARS используется и как комплекс ПВО, поскольку может оснащаться доработанным контейнером с зенитными ракетами AMRAAM, которые изначально разрабатывались для американских истребителей (испытания проходили на полигоне в Нью-Мексико). Боевое крещение колёсная платформа получила в Ираке: во время операции «Иракская свобода» в 2003 году было выпущено до 100 ОТР ATACMS для поражения средств ПВО, пунктов управления и узлов связи. В феврале 2010-го в Афганистане две американские ракеты с установок HIMARS попали в дом рядом с городом Марджа. В результате было убито 12 мирных жителей. Сейчас системы также развёрнуты в Ираке и Сирии. Известно, что в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года ВС США применили HIMARS против группы проправительственных сил и бойцов российских ЧВК в ходе боестолкновений в провинции Дейр эз-Зор.

Максимальная дальность системы составляет до 70 км для GMRLS и до 300 км — для ATACMS. В случае с ОТР напрашиваются параллели с российскими ракетами для комплексов «Искандер-М», развёрнутых в Калининградской области. Дальность стрельбы отечественного ОТРК в зависимости от используемых ракет — до 480 км. Согласно планам Минобороны России, радиус поражения к 2020 году будет увеличен до 2600 км в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Развёрнутые в Калининградской области «Искандеры» фактически «закрывают» большую часть польской территории. Приобретение Варшавой систем РСЗО с возможностью стрельбы ОТР — натовскими аналогами ракет комплекса «Искандер» — многими экспертами рассматривается как реакция на российское военное присутствие в регионе. Их доводы сводятся к тому, что HIMARS (с ATACMS) хотя и уступают «Искандерам» по дальности, но будучи развёрнутыми на территории Польши свободно «перекроют» всю Калининградскую область. Масла в огонь подливают неоднозначные заявления польских военных экспертов. Так, Максимилиан Дура охарактеризовал стоящий на вооружении Польши дивизион ракетных береговых комплексов с противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missiles) как средство, способное подорвать российское влияние в Балтике.

«Ракеты NSM дальностью 220 км… позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из неё по Балтийскому морю. Таким образом, они определенно похоронили российские мечты о поддержании морских коммуникаций», — написал аналитик в издании Defence24.

Береговые комплексы противокорабельных ракет NSM (производства норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace) развёрнуты в Польше с 2013 года. Это вооружение, которое в первую очередь предназначено для обороны береговой линии и защиты от десантных операций противника, и приобретается государствами по аналогии со средствами ПВО, то есть на всякий случай. В ноябре 2016 года в Калининградской области для этих целей был развёрнут дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» дальностью поражения до 600 км. Таким образом, заявление польского военного эксперта носит субъективный характер, а распространение этого мнения — откровенно «провокационный» характер.

То же самое можно сказать и о HIMARS: несмотря на сложные отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, вероятность столкновений с обменом ракетными ударами ничтожна мала. Скорее, продажа США ракетных комплексов Польше — очередная демонстрация ключевой роли в строительстве европейской безопасности, а закупка их Варшавой — демонстрация готовности быть ключевым проводником американских интересов в Европе.