Российские оружейники покажут 57-мм пушку для уничтожения любой цели

На военно-техническом салоне IDEX-2019 "Ростех" покажет уникальный артиллерийский комплекс разработки "Уралвагонзавода" (УВЗ), который может устанавливаться на самолеты. В ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) — ведущем разработчике артиллерийских систем — создан научно-технический задел, позволяющий в интересах Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ разработать межвидовую систему 57-мм вооружения, основанную на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения, воздушных судах, а в морском исполнении — на кораблях ВМФ. Впервые эту систему покажут на военно-техническом салоне IDEX-2019, который откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов в конце февраля.

Как сказал в интервью "Российской газете" гендиректор "Буревестника" Георгий Закаменных, создание 57-мм боевого модуля может стать настоящим прорывом в артиллерийском вооружении.

В морском исполнении при относительно небольших затратах он позволяет оснастить боевые корабли ВМФ и службы охраны морских границ вооружением, способным эффективно поражать большую номенклатуру морских, воздушных и береговых целей.

Вооружение 57-мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволит повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, сфера боевого применения которых существенно расширится за счет эффективного поражения большой номенклатуры наземных и воздушных целей. Модернизация на его основе ранее выпущенных боевых машин расширяет перспективы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

С учетом возможностей межвидовой, внутривидовой и межпроектной унификации на основе имеющегося задела по созданию универсального боевого модуля с 57-мм пушкой позволит поставить такие пушки даже на штурмовые вертолеты и военно-транспортные самолеты, типа Ил-76. И это, наверное, главная сенсация.

По словам военного эксперта — ведущего программы "Смотр" телеканала НТВ Сергея Кузнецова, российским конструкторам не составит сложности сделать пушку для российской версии самолета типа Gunship. Как поясняет Кузнецов, традиционный ганшип — это винтомоторный транспортный самолет с установленным по бортам мощным стрелково-пушечным вооружением прямой наводки. С его помощью можно вести огонь по наземным и надводным целям наклонно (вниз и вбок), а не как остальные самолеты вперед.

Кроме универсальности установки пушки на технике, пушка калибра 57 миллиметров сама является универсальной и может вести огонь практически по любым видам целей. Пехота, бронетехника, самолеты, беспилотники, морские цели и поражение береговых объектов, все это доступно одной универсальной артиллерийской установке.

Универсальный боевой 57-мм модуль, который покажут на салоне IDEX-2019, вне сомнения станет одной из его сенсаций.