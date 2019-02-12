На Западе разгадали цель российского «Посейдона»

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис заявил, что российский подводный беспилотник «Посейдон» призван сдерживать США от защиты членов НАТО и в целом создан для разрушения альянса. Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что «Посейдон» — «орудие судного дня» — может распространить смертельное излучение на сотни тысяч миль суши и моря, сделав целый континент необитаемым на десятилетия.

Дэвис подчеркнул, что даже во время всеобщего помешательства в разгар холодной войны никто не воспринимал всерьез идею создания такого «губителя миров».

По мнению Дэвиса, «Посейдон» представляет собой орудие «третьего удара»: если Россия нападет на члена НАТО, США ответят, но на этом все не закончится — в Москве активируют бомбу, которая опустошит американский берег.

Дэвис считает, что «Посейдон» даст России «принудительную власть», предотвращающую реакцию НАТО на первый удар Москвы.

По его мнению, Россия будет стремиться «не только захватить Восточную Европу», но и заставить страны НАТО нарушить свое главное правило, гарантирующее коллективный ответ на атаку в адрес государства-члена.

Россия может использовать «Посейдон» в качестве страхового полиса, пока разрушает НАТО, заявил он. США, опасаясь за свои береговые линии, «могут серьезно задаться вопросом, стоит ли им спасать Эстонию от тисков Москвы».

Президент России Владимир Путин «дал понять, что он ожидает распада НАТО», считает Дэвис.

«Если НАТО не придет на помощь государству-члену, то организация ничего не стоит как оборонительный альянс», — пояснил аналитик.

Впервые о новом подводном беспилотнике России Путин рассказал в послании Федеральному собранию в прошлом году. «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и с высокой скоростью перемещаться от континента к континенту.

СМИ писали, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн и развивать скорость до 200 километров в час. Сообщалось, что его могут применить против авианосцев и кораблей противника, а также против объектов береговой инфраструктуры.