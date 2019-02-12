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Модернизированный Т-64 назвали «танком для бедных» 

Lenta.ru + ещё 5 12 февраля 2019
Модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года является «танком для бедных», заявил «Российской газете» администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин.
«Да, на нее установили тепловизоры, средства спутниковой навигации и новые радиостанции, однако все остальное осталось старым», — сказал эксперт.
По его мнению, заявленные украинской стороной характеристики машины не соответствуют действительности. В частности, отмечает Карякин, вместо «новой динамической защиты» на видео и фото можно увидеть советский «Контакт», не способный противостоять современным тандемным боеприпасам.
«Когда эти танки были приняты на вооружение советской армии, они считались одними из лучших в мире. Но к моменту начала гражданской войны на Украине машины значительно устарели», — считает эксперт.
В феврале «Укроборонпром» анонсировал «новые боевые возможности серийной боевой машины», представляющей собой модернизированный «Харьковским бронетанковым заводом» советский танк Т-64БВ. К настоящему времени украинские военные получили более 100 таких машин.
В марте 2018 года американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью с Business Insider назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 «самолетом для бедных».
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Оружие , Видео , В мире , СНГ , Майкл Кофман , Укроборонпром , "Российская газета"
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