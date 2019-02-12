Модернизированный Т-64 назвали «танком для бедных»

Модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года является «танком для бедных», заявил « Российской газете » администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин.

«Да, на нее установили тепловизоры, средства спутниковой навигации и новые радиостанции, однако все остальное осталось старым», — сказал эксперт.

По его мнению, заявленные украинской стороной характеристики машины не соответствуют действительности. В частности, отмечает Карякин, вместо «новой динамической защиты» на видео и фото можно увидеть советский «Контакт», не способный противостоять современным тандемным боеприпасам.

«Когда эти танки были приняты на вооружение советской армии, они считались одними из лучших в мире. Но к моменту начала гражданской войны на Украине машины значительно устарели», — считает эксперт.

В феврале «Укроборонпром» анонсировал «новые боевые возможности серийной боевой машины», представляющей собой модернизированный «Харьковским бронетанковым заводом» советский танк Т-64БВ. К настоящему времени украинские военные получили более 100 таких машин.