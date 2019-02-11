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Россия показала подводную «Морскую тень» 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: кадр tvzvezda.ru
Петербургские инженеры представили рабочий прототип малошумного подводного беспилотного глайдера «Морская тень», предназначенного для изучения морей и океанов, а также нефтеразведки.
Конструкция глайдера предполагает отсутствие крутящихся винтов. Перемещение плавательного аппарата осуществляется по адаптивной траектории изменением плавучести при помощи набора и выпуска воды из балластных цистерн, позволяющих менять положение центра тяжести «Морской тени». Внешне глайдер напоминает торпеду.
«Скорость его до двух узлов, но за счет низкого энергопотребления он может достаточно длительно, до нескольких месяцев, находится на своей позиции, передвигаясь или по прямой или находясь в некоем районе», — сказал представитель компании-разработчика Владислав Занин.
Несколько единиц «Морской тени» могут быть объединены в «стаю», запускаемую и управляемую единым центром, роль которого может выполнять подводно-надводный исследовательский аппарат «Тень».
«Изменяемая геометрия корпуса — она есть, тримаранный тип — есть, надводно-подводные аппараты, правда, обитаемые — есть. Но мы все это соединили в одно целое», — заявил заместитель начальника Управления оборонных исследований и разработок Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Алексей Блинков.
В январе 2018 года сообщалось, что в распоряжение Управления военно-морских исследований ВМС США поступил первый надводный беспилотник Sea Hunter, выполненный в рамках проекта ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel). Плавательный аппарат способен в автономном режиме в течение нескольких месяцев патрулировать морские просторы, отслеживая дизель-электрические подлодки противника.
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Оружие , Армия , Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет
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