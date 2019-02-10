С-300 превратились для Израиля в серьезную угрозу, пишет NI

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, вставшие на боевое дежурство в Сирии , вероятно, станут серьезной угрозой для израильских ВВС, при этом развертывание новой системы будет использоваться в качестве давления на Израиль в ходе переговоров по сирийскому урегулированию, об этом пишет The National Interest

Как указывает портал, изображения, сделанные израильским спутником "Эрос-Б", свидетельствуют, что зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирии недавно встали на боевое дежурство. При этом в подписи к снимкам отмечается, что пусковые установки в развернутом виде наблюдаются впервые с момента прибытия комплекса в Сирию.

Автор статьи полагает, что С-300 не спешили развертывать не только потому, что сирийских военных необходимо было обучить управлению ими. Речь, полагает он, может также идти про стратегическую осторожность Москвы , поскольку переброска комплексов С-300 в Сирию была, прежде всего, мерой по деконфликтации обстановки в стране. Россия, как полагает автор, стремилась удержать Израиль от нанесения авиаударов по Сирии, но не спешила разворачивать комплексы, чтобы избежать эскалации ситуации.

Эти надежды, как отмечает портал, "были разбиты" после недавней волны израильских бомбардировок Арабской республики, что, по мнению автора, вполне могло стать "последней каплей", которая подтолкнула Москву к развертыванию С-300. Кроме того, еще одной причиной могла стать неэффективность имеющихся на вооружении сирийской армии ЗРК, пишет портал.

С учетом того, сколько проблем в недавнем прошлом ВВС Израиля доставили старые советские комплексы С-200, батареи С-300, как считает автор, вероятно, окажутся серьезной угрозой для израильских самолетов, которые действуют на западе Сирии, где сосредоточены силы правительственной армии.

Таким образом, развертывание систем С-300 в Сирии может оказаться одним из рычагов российского давления на Израиль в процессе переговоров по урегулированию ситуации в Арабской республике, которые запланированы в конце этого месяца в Москве, заключает The National Interest.

В октябре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что Россия поставила в Сирию четыре установки С-300 и что в течение трех месяцев местные военные будут обучены управлению ими.

Этому шагу предшествовало ухудшение отношений России и Израиля после крушения 17 сентября 2018 года российского самолета-разведчика Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря и был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.