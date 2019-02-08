Автоматы Калашникова «двухсотой серии» получили разрешение на экспорт

"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех" ) начало продвижение на мировой рынок автоматов Калашникова 200-й серии, зарубежная премьера состоится на выставке в Абу-Даби IDEX-2019, сообщает компания в пятницу.

"На автоматы Калашникова новейшей, 200-й серии оформлены разрешительные экспортные документы. С этого момента "Рособоронэкспорт" может предлагать своим партнерам модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, которые будут впервые показаны за рубежом на выставке IDEX-2019", — цитируется в сообщении гендиректор компании Александр Михеев.

В Абу-Даби "Рособоронэкспорт" проведет презентации этих автоматов. По словам гендиректора, в "Рособоронэкспорте" "ожидают высокий спрос на них на Ближнем Востоке и во всем мире". На IDEX-2019 уже запланирован ряд переговоров по этой тематике.

Автоматы Калашникова 200-й серии соответствуют всем современным тенденциям развития стрелкового оружия, сохраняя лучшие качества легендарного творения великого русского оружейника Михаила Калашникова , 100 лет со дня рождения которого исполняется в этом году.

"В настоящее время автоматы серии 200 поставляются государственным заказчикам в России, а также готовы экспортироваться за рубеж партнерам, предъявляющим повышенные требования к стрелковому оружию. Автоматы Калашникова 200-й серии — стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении", — отметил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Глава кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов в свою очередь назвал автоматы "одной из ключевых новинок" российской "оборонки", товаром с "широким экспортным потенциалом".

Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях.

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды.