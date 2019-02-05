По России запустят поезд с оружием террористов

Образцы вооружений, боеприпасов и техники, захваченные у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии и хранящиеся в подмосковном парке вооруженных сил России «Патриот», станут экспонатами передвижной выставки. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны России.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, предметы экспозиции погрузят на специальный поезд и отправят по российским городам.

«Среди экспонатов (…) — мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также образцы огнестрельного оружия иностранного производства, захваченного у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74», — пояснил собеседник агентства.

Отправление поезда из Москвы запланировано на 23 февраля. За 75 дней военно-патриотической акции «Сирийский перелом» он должен будет посетить более 60 крупных российских городов, останавливаясь в каждом на несколько часов, а затем вернуться в столицу ко Дню Победы.