По России запустят поезд с оружием террористов 

Образцы вооружений, боеприпасов и техники, захваченные у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии и хранящиеся в подмосковном парке вооруженных сил России «Патриот», станут экспонатами передвижной выставки. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны России.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, предметы экспозиции погрузят на специальный поезд и отправят по российским городам.
«Среди экспонатов (…) — мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также образцы огнестрельного оружия иностранного производства, захваченного у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74», — пояснил собеседник агентства.
Отправление поезда из Москвы запланировано на 23 февраля. За 75 дней военно-патриотической акции «Сирийский перелом» он должен будет посетить более 60 крупных российских городов, останавливаясь в каждом на несколько часов, а затем вернуться в столицу ко Дню Победы.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии Минобороны посетил выставку образцов вооружений, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии. На видеозаписи с экспозиции было видно, как военные демонстрируют главе государства экспонаты и рассказывают об их технических характеристиках.