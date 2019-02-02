США спровоцировали холодную войну 2.0

Россия вслед за США приостановила членство в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом объявил президент Владимир Путин на совещании в Кремле. Он поддержал предложение Минобороны «приземлить» морские крылатые ракеты «Калибр» и создать наземные комплексы гиперзвуковых баллистических ракет. Достаточно ли этих мер, чтобы обеспечить безопасность России на случай, если США начнут размещать свои ракеты в Европе?

В субботу президент Владимир Путин провел в Кремле совещание с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу . Поводом стало объявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ответ России оказался зеркальным — Москва приостанавливает участие в соглашении. Стенограмма беседы приводится на сайте Кремля.

«Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами) и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля Соединенные Штаты начинают процедуру выхода из ДРСМД. Согласно договору, этот процесс завершится не ранее чем через полгода. За эти шесть месяцев, подчеркнул Трамп, Россия может успеть уничтожить «все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор». Речь идет о крылатой ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора. Хотя из обнародованных Минобороны сведений следует, что ее дальность составляет 480 километров.

Подписанный в 1987 году ДРСМД запрещает России и США обладать баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Однако последние четыре года американцы утверждают, что ракета 9М729 якобы способна поражать цели на расстоянии больше 500 км.

Во время совещания Путин заверил, что Россия не станет размещать ракеты малой и средней дальности до тех пор, пока в Европе или других странах не появится подобное оружие американского производства.

Глава государства попросил Шойгу оценить ситуацию, складывающуюся после решения США, на что Шойгу ответил, что Штаты фактически уже приступили к производству этих ракет и предложил начать работы по использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте и по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Путин согласился с предложением. Он заверил также, что Россия не втянется в гонку вооружений.

Участники совещания напомнили, что США нарушают ДРСМД, используя ракеты-мишени и размещая в Европе пусковые установки Mk 41, которые, по словам Лаврова, пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».

Президент также намерен уделять больше внимания внедрению новых комплексов «Сармат», «Авангард», «Кинжал» и «Пересвет». Он выразил желание «осмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев убежден, что озвученный в Кремле пакет мер будет раскритикован Вашингтоном. Как пояснил эксперт, все это «значительно ухудшит уровень безопасности США». «Это только первые шаги России. Мы еще будем свидетелями новых инициатив в сфере противоракетной обороны и развития военно-ракетных технологий», — сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД

В словах Путина эксперт услышал намеки на выстраивание новой военной инфраструктуры, более мощной и жесткой противоракетной обороны. Перенджиев подчеркнул, что защита от ракет средней и меньшей дальности одна из самых сложных, именно поэтому упор сделан на гиперзвуковом оружии, что позволит отражать удар не только над территорией Россией, а еще до подлета вражеских ракет к границам.

«Это новая эпоха, это холодная война 2.0, это новый 1983 год, когда обе страны были в шаге от ядерной войны. И предстоит осознать, что нам с этим жить. Для нас главное безопасность нашей страны. А армия и ОПК дадут на это соответствующий ответ», — сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Перенджиев подчеркивает, что происходит не гонка вооружений, а «новое направление этой гонки по линии противостояния ракетных систем». «Речь не идет о количественном факторе в сфере вооружений, как раньше. Это гонка в сфере инноваций вооружений. Будет дан новый импульс этой гонке», — убежден Перенджиев.

Коротченко убежден, что теперь России, не выходя за рамки оборонного бюджета, придется нейтрализовать опасности, которые провоцируют США выходом из ДРСМД. Из озвученных в субботу мер ясно, что разрабатывать придется только наземную пусковую установку, а уже существующие ракеты — модернизировать.

«Уже разработанные и принятые на вооружение системы оружия будут адаптированы для наземного базирования. Речь идет о крылатых ракетах «Калибр», которые помимо кораблей и подводных лодок будут установлены на подвижные пусковые установки на земле. Дальность полета ракеты с обычной боевой частью составляет 1600 километров, а с ядерной — 2500. Вот это будет ответ США, если они начнут разворачивать свои ядерные ракеты в Европе», — сказал Коротченко, добавив, что аналогичная ситуация складывается с гиперзвуковой ракетой средней дальности.

А что касается нейтрализации планов США по развертыванию боевых систем в Космосе, то «у России все необходимые средства находятся на этапе завершения разработок, поэтому мы не втягиваемся в гонку вооружений».

В качестве упредительных мер Коротченко высказался за создание на Кубе российской военной базы с многоцелевыми ядерными и дизельными подводными лодками, а также боевыми кораблями с «Калибрами».

«Это будет очень хорошее решение, если американцы начнут размещать свои ракеты в Европе, это уравнивает шансы», — полагает Игорь Коротченко.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что своим выходом из договора американцы рассчитывали спровоцировать гонку вооружений, но подобные усилия останутся безрезультатными, потому что Россия «делает ставку не на количественное превосходство».

«Все наши попытки сохранить договор привели к тому, что США все равно вышли. Хотя это было понятно. Но мы не оставляли надежду, приводили аргументы. Даже пошли на беспрецедентный шаг и рассказали про новейшую ракету 9М729… Но ничто не повлияло. Американцы рассчитывают на успех, который будет, как я считаю, кратковременным. В ответ мы тоже начнем создавать комплексы, будут открыты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в которых на основе существующих технологий будут создаваться новые комплексы», — сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Кроме создания наземных комплексов для «Калибров» эксперт предложил доработать ракетный комплекс «Искандер». Если добавить вторую ступень, то в результате появится новая ракета средней дальности (сейчас комплекс способен наносить удары по целям в пределах 480 километров). Возможен вариант доработки железнодорожного комплекса «Баргузин», работы по которому были приостановлены, и дооснащение баллистических ракет гиперзвуковыми боеголовками.

«Можно продумать вариант с «Авангардом», который тоже будет работать на данных дальностях. Работы скорее всего начнутся, потому что американцы тоже не будут стоять на месте», — прогнозирует Леонков.

Кроме технической работы придется пересмотреть вопросы национальной обороны и внести изменения в военную доктрину, включив в нее постулаты о превентивных мерах.

«Подлетное время американских ракет, если они появятся в Европе, будет составлять 10-15 минут. То есть мы возвращаемся к временам до 1987 года, когда был заключен ДРСМД. Но возвращаемся на других технологиях и средствах вооружений, которые у нас, в отличие от американцев, летают на гиперзвуке. Мы используем технологию управляемого гиперзвука», — подчеркнул Леонков.

В случае военного противостояния между Россией и США полем сражения станет Европа. Перенджиев приветствовал усилия канцлера ФРГ Ангелы Меркель попытаться спасти договор. Но для этого Берлин должен разговаривать с инициатором разрыва, то есть с США, а не обвинять Россию в нарушении соглашения. Коротченко тоже посоветовал Меркель ехать в США и договариваться с хозяином Белого дома напрямую. «С нашей стороны было сделано все. Пусть Меркель трамбует Трампа и спасает договор. Но это невозможно, механизм запущен», — констатирует Коротченко.

По мнению Перенджиева, для заключения нового договора не нужно выходить из ДРСМД и рушить существующую систему безопасности, «но это вряд ли удастся». Наиболее приемлемым сценарием он считает начало переговоров между Россией и США по линии военных ведомств, чтобы «увязать хотя бы технические вопросы», как это было в случае договоренностей о действиях авиации в небе над Сирией.

Леонков добавляет, что такие переговоры возможны, тем более Трамп предложил Москве заключить новый договор с нуля.