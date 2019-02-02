Россия разоблачила «тайну» США по ДРСМД

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В Минобороны раскрыли обстоятельства выхода США из ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Соединенные Штаты приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности за несколько лет до того, как на публику были вынесены бездоказательные обвинения в адрес России, заявили в Министерстве обороны.
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«В Вашингтоне еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России в якобы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке к производству запрещенных договором ракет средней и меньшей дальности», — передает РИА «Новости» заявление военного ведомства.
В Минобороны России сообщили, что с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в американском городе Тусон (штат Аризона) стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ДРСМД ракет средней и меньшей дальности.
По данным военного ведомства, за два года площадь завода выросла на 44% — с 55 до 79 тыс. квадратных метров, а численность сотрудников предприятия должна увеличиться почти на 2 тыс. человек.
В ноябре того же года Конгресс США выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая — «на разработку наземной ракеты средней дальности».
«Характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора», — заключили в Министерстве обороны.
В субботу президент Владимир Путин заявил, что ответ Москвы на решение Вашингтона по ДРСМД будет зеркальным — Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме того, российский лидер согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о начале работ по «приземлению» ракет «Калибр» и создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что предложения России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности были торпедированы Соединенными Штатами.
В Кремле заявили, что Россия больше не будет инициировать никаких переговоров по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Комментарии13
Оружие , Армия , Видео , Конфликты , США
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