Министерство обороны США рассматривает возможность создания новой системы перехвата в рамках анализа средств для защиты от гиперзвукового оружия. Об этом заявил в пятницу директор американского Агентства по противоракетной обороне (ПРО) генерал-лейтенант Сэм Гривз, выступая в пятницу в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
"Новый перехватчик для защиты от гиперзвукового оружия находится на рассмотрении, министерство завершает анализ поиска альтернативных решений этого вопроса, который будут опубликован в ближайшее время", — отметил он.
Гривз добавил, что специалисты в качестве средства для защиты от гиперзвукового оружия рассматривают и системы направленной энергии. Пентагон "по сути оценивает доступный на данный момент набор перехватчиков с целью выяснить, достаточно ли они быстры", чтобы защитить от гиперзвуковых ракет.
"Анализ находится на этапе окончательного согласования в министерстве и вскоре будет опубликован", — указал генерал, добавив, что специалисты изучили предложения от разработчиков и производителей, а также потенциальные новые перехватчики.
Тем не менее Гривз заявил, что США пока на данный момент не нуждаются в новых системах перехвата.
"Я не могу сказать, что на сегодняшний день мы однозначно нуждаемся в новом перехватчике", — сказал он, призвав при этом дождаться итогов анализа.
Кроме того, продолжил генерал, Пентагон настраивает свои системы управления ПРО таким образом, чтобы они уже сейчас могли "видеть разницу между баллистическими угрозами и гиперзвуковым оружием". Он также отметил, что "выведенные в космосе средства обнаружения в сочетании с расположенными на земле аналогами необходимы для противостояния угрозам".
Директор Агентства по ПРО посетовал и на проблемы с выделением средств на системы ПРО.
"Нестабильное финансирование замедлило развитие оружия направленной энергии для противоракетной обороны, но это все равно практически осуществимо", — сказал он.