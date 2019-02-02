Пентагон рассматривает создание перехватчика для защиты от гиперзвукового оружия

"Новый перехватчик для защиты от гиперзвукового оружия находится на рассмотрении, министерство завершает анализ поиска альтернативных решений этого вопроса, который будут опубликован в ближайшее время", — отметил он.

Гривз добавил, что специалисты в качестве средства для защиты от гиперзвукового оружия рассматривают и системы направленной энергии. Пентагон "по сути оценивает доступный на данный момент набор перехватчиков с целью выяснить, достаточно ли они быстры", чтобы защитить от гиперзвуковых ракет.

"Анализ находится на этапе окончательного согласования в министерстве и вскоре будет опубликован", — указал генерал, добавив, что специалисты изучили предложения от разработчиков и производителей, а также потенциальные новые перехватчики.

Тем не менее Гривз заявил, что США пока на данный момент не нуждаются в новых системах перехвата.

"Я не могу сказать, что на сегодняшний день мы однозначно нуждаемся в новом перехватчике", — сказал он, призвав при этом дождаться итогов анализа.

Кроме того, продолжил генерал, Пентагон настраивает свои системы управления ПРО таким образом, чтобы они уже сейчас могли "видеть разницу между баллистическими угрозами и гиперзвуковым оружием". Он также отметил, что "выведенные в космосе средства обнаружения в сочетании с расположенными на земле аналогами необходимы для противостояния угрозам".

Директор Агентства по ПРО посетовал и на проблемы с выделением средств на системы ПРО.