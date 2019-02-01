Компания Rheinmetall прекратила сотрудничество с украинским предприятием «Арсенал» по созданию мобильного зенитно-ракетного комплекса. Об этом рассказал заместитель директора киевского завода Александр Клочко. Причиной прекращения сотрудничества стал запрет официальных властей ФРГ разрабатывать оружие совместно с украинскими предприятиями. Клочко не пояснил, почему именно Берлин отказался от сотрудничества.
Власти ФРГ запретили немецкому военному концерну Rheinmetall заниматься разработкой оружия совместно с украинскими компаниями, заявил заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко.
Украинские инженеры пытались создать передвижной зенитно-ракетный комплекс, который был бы «блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах» и потенциально усложнил бы возможные атаки вражеской авиации. По словам Клочко, «после первых 10 сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе». Как отметил замдиректора, «Арсенал» разрабатывал ЗРК совместно с Rheinmetall.
В частности, немецкий концерн дол;ен был создать шасси, систему целеуказания и сопровождения для ЗРК.
«Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — сказал Клочко в интервью «Оборонно-промышленный курьеру».
При этом он не уточнил, по какой причине немецкое правительство приняло такое решение. Работа по созданию ЗРК будет продолжена совместно с малыми украинскими предприятиями, заверил он.
Ранее член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя состояние украинской оборонной промышленности, отмечал, что средства ПВО, которыми располагают ВСУ, представлены еще советскими комплексами, имеют истекшие сроки испытания, а их эксплуатация представляет серьезную опасность для самолетов, которые следуют через воздушное пространство страны.
Украина заявляла о намерении создать новый ЗРК совместно с зарубежными партнерами еще осенью 2016 года. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на источники в оборонном секторе страны сообщал, что украинское ГКБ «Южное» совместно с зарубежным партнером ведет разработку нового зенитно-артиллерийского комплекса ближнего радиуса действия. Так, в состав перспективного комплекса должен был войти зенитный арткомплекс от Rheinmetall. ГКБ «Южное» обеспечит интеграцию всех систем и обеспечение систем наведения и управления огнем нового вооружения, утверждал источник. По его словам, новое вооружение было призвано заменить советские зенитные системы типа ЗСУ «Шилка» и ЗПРК «Тунгуска».
Украина сотрудничает с западными странами в сфере поставки и создания военного оружия и техники. 30 января 2019 года российские СМИ сообщили, что Украина не смогла поставить США единственный экземпляр танка «Оплот», о продаже которого было объявлено в прошлом году.
Американская армия регулярно закупает единичные образцы иностранной техники для изучения и испытаний. Поскольку «Оплот» является украинской версией российского «летающего танка» Т-80, он особенно интересен Пентагону. В Киеве же надеялись, что уплывший за океан «Оплот» послужит расширению военно-технического сотрудничества с США.
Однако за семь лет, прошедших с момента подписания контракта, танк подорожал в четыре раза, а завод имени Малышева не смог его построить, поскольку предприятие переживает процедуру банкротства.
В 2019 году украинское госпредприятие «Спецтехэкспорт», которое должно было поставить «Оплот» США, и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи от июня 2012 года и возврате полученного заводом аванса в 16,5 млн гривен ($594 тыс.).
Стороны также отказались от начисления пени, штрафов, процентов и других форм взаимных претензий, а судебные издержки возложили на госбюджет.
Об этом сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.
В начале этого года издание Military Watch Magazine сообщало, что модификация Т-84 «Оплот» является менее надежной и более проблемной конструкцией по сравнению с изначальным вариантом Т-80.
Так, во время демонстрации на танковом биатлоне НАТО в Германии украинских танков возникли проблемы с автоматом заряжания, отмечает автор материала. Другой проблемой является малая прицельная дальность 125-мм орудия, поскольку машина оборудована примитивной системой управления огнем. Эти проблемы конструкторы не могут решить на протяжении почти 20 лет.
Помимо США танк «Оплот» хотел закупить также Таиланд, однако из-за задержки поставок военные отказались от этой идеи и закупили танки у Китая.