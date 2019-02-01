Германия запретила разработку совместного с Украиной ЗРК

Компания Rheinmetall прекратила сотрудничество с украинским предприятием «Арсенал» по созданию мобильного зенитно-ракетного комплекса. Об этом рассказал заместитель директора киевского завода Александр Клочко. Причиной прекращения сотрудничества стал запрет официальных властей ФРГ разрабатывать оружие совместно с украинскими предприятиями. Клочко не пояснил, почему именно Берлин отказался от сотрудничества.

Власти ФРГ запретили немецкому военному концерну Rheinmetall заниматься разработкой оружия совместно с украинскими компаниями, заявил заместитель директора киевского оборонного предприятия «Арсенал» Александр Клочко.

Украинские инженеры пытались создать передвижной зенитно-ракетный комплекс, который был бы «блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах» и потенциально усложнил бы возможные атаки вражеской авиации. По словам Клочко, «после первых 10 сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе». Как отметил замдиректора, «Арсенал» разрабатывал ЗРК совместно с Rheinmetall.

В частности, немецкий концерн дол;ен был создать шасси, систему целеуказания и сопровождения для ЗРК.

«Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной», — сказал Клочко в интервью «Оборонно-промышленный курьеру».

При этом он не уточнил, по какой причине немецкое правительство приняло такое решение. Работа по созданию ЗРК будет продолжена совместно с малыми украинскими предприятиями, заверил он.

Украина заявляла о намерении создать новый ЗРК совместно с зарубежными партнерами еще осенью 2016 года. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на источники в оборонном секторе страны сообщал, что украинское ГКБ «Южное» совместно с зарубежным партнером ведет разработку нового зенитно-артиллерийского комплекса ближнего радиуса действия. Так, в состав перспективного комплекса должен был войти зенитный арткомплекс от Rheinmetall. ГКБ «Южное» обеспечит интеграцию всех систем и обеспечение систем наведения и управления огнем нового вооружения, утверждал источник. По его словам, новое вооружение было призвано заменить советские зенитные системы типа ЗСУ «Шилка» и ЗПРК «Тунгуска».

Украина сотрудничает с западными странами в сфере поставки и создания военного оружия и техники. 30 января 2019 года российские СМИ сообщили, что Украина не смогла поставить США единственный экземпляр танка «Оплот», о продаже которого было объявлено в прошлом году.

Американская армия регулярно закупает единичные образцы иностранной техники для изучения и испытаний. Поскольку «Оплот» является украинской версией российского «летающего танка» Т-80, он особенно интересен Пентагону . В Киеве же надеялись, что уплывший за океан «Оплот» послужит расширению военно-технического сотрудничества с США.

Однако за семь лет, прошедших с момента подписания контракта, танк подорожал в четыре раза, а завод имени Малышева не смог его построить, поскольку предприятие переживает процедуру банкротства.

В 2019 году украинское госпредприятие «Спецтехэкспорт», которое должно было поставить «Оплот» США, и завод имени Малышева заключили мировое соглашение о расторжении договора купли-продажи от июня 2012 года и возврате полученного заводом аванса в 16,5 млн гривен ($594 тыс.).

Стороны также отказались от начисления пени, штрафов, процентов и других форм взаимных претензий, а судебные издержки возложили на госбюджет.

Об этом сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

В начале этого года издание Military Watch Magazine сообщало, что модификация Т-84 «Оплот» является менее надежной и более проблемной конструкцией по сравнению с изначальным вариантом Т-80.

Так, во время демонстрации на танковом биатлоне НАТО в Германии украинских танков возникли проблемы с автоматом заряжания, отмечает автор материала. Другой проблемой является малая прицельная дальность 125-мм орудия, поскольку машина оборудована примитивной системой управления огнем. Эти проблемы конструкторы не могут решить на протяжении почти 20 лет.

Помимо США танк «Оплот» хотел закупить также Таиланд, однако из-за задержки поставок военные отказались от этой идеи и закупили танки у Китая.