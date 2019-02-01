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F-35B начнут списывать 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: US Navy / Globallookpress.com
Первые американские истребители пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II могут списать, пишет The Aviation Week.
Первые F-35B Lightning II могут быть списаны к 2026 году, когда налетают более 2,1 тысячи часов, тогда как современные требования, прописанные в проектной документации, предполагают, что каждый самолет налетает не менее восьми тысяч часов. Американский журнал отмечает, что ранние серийные модели самолета удовлетворяют более скромным требованиям по продолжительности эксплуатации, чем современные машины.
В настоящее время планируется внесение изменений в конструкцию ранних истребителей, которые позволят продлить срок эксплуатации самолетов до проектной.
Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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