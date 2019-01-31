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Создатели супероружия России стали «вынужденными преступниками» 

Lenta.ru 4 часа назад
Создатели российского супероружия «Кинжал», «Пересвет», «Посейдон» и «Сармат» с «большой вероятностью» при выполнении соответствующих научно-исследовательских работ (НИР) «на каких-то этапах» были вынуждены задействовать «мертвые души или подснежников», пишут в «Военно-промышленном курьере» вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор экономических наук Валерий Вихров и заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
«Бесспорно, нарушение закона — преступление. Но ведь и он сам должен соответствовать реалиям жизни, помогать, а не препятствовать развитию страны. А если закон создает условия, при которых его для выполнения госзаданий приходится обходить, это означает, что он требует изменения как не соответствующий предъявляемым к нему требованиям. То есть его разработчики либо некомпетентны, либо злонамеренны. И тоже должны за это ответить», — пишут авторы.
Таким образом члены РАРАН отреагировали на аресты крупных руководителей российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, в частности, главного конструктора «ОКБ имени Симонова» Александра Гомзина и заместителя начальника Военной академии Генерального штаба ВС России по научной работе Сергея Чваркова.
По мнению Вихрова и Сивкова, в основе обвинений указанным лицам лежит использование ими «мертвых душ или подснежников». Согласно экспертам, таковые являются «научными работниками, причем высокой квалификации, которые включаются в коллектив исполнителей формально: участия в конкретном проекте, как правило, не принимают».
«По итогам, когда окончательно выплачиваются все положенные средства, та их часть, что идет в фонд оплаты труда (ФОТ), распределяется между всеми членами рабочей группы, включая "подснежников". Которые передают полученные деньги наличными или через банковские карточки реальным участникам НИР, чаще всего научным руководителям, и те сообразно вкладу каждого, обычно на основании коллективного решения, распределяют заработанное», — уточняют специалисты.
В январе стало известно, что Минюст России предложил не наказывать чиновников за «вынужденную коррупцию».
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Комментарии123
Оружие , Армия , Видео , Криминал , Александр Гомзин , Сергей Чварков , Константин Сивков , Военная академия генштаба , Минюст РФ
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