СМИ выяснили, что в США разрабатывают нарушающее ДРСМД оружие

США разрабатывают артиллерийское оружие — «суперпушку», которая явно противоречит совместному с Россией Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Отмечается, что новая американская «пушка» способна поражать военно-морские суда с расстояния 1610 км, в то время как ДРСМД запрещает ракеты дальностью от 500 до 5000 км.

Китайские военные эксперты расценили новое американское оружие, которое называют «суперпушкой» — это баллистическая ракета средней дальности. По данным газеты The Global Times, выбранное обозначение орудия является лишь прикрытие для явного нарушения совместного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон намерен выйти в феврале 2019 года.

По словам собеседников издания, «пушечная артиллерия большой дальности», как ее ранее назвал министр сухопутных войск США Марк Эспер, может поражать цель с расстояния 1610 км, в то время как ракета, способная достигать тысячу миль, по ДРСМД считается ракетой средней дальности и, таким образом, нарушает договор.

Именно поэтому, подчеркивает китайский эксперт, в США данное оружие называют «пушкой», а не ракетой.

Игорь Коротченко. Статья с мнением экспертов появилась после того, как на минувшей неделе армия США заявила о разработке «суперпушки» (supergun), которая способна поражать китайские военно-морские суда в Южно-Китайском море с расстояния 1000 миль. Однако в таком случае, она противоречит законам физики, считает главный редактор журнала «Национальная оборона»

«Никакая пушка не способна стрелять на такое расстояние. Для этого должны быть использованы исключительно ракетные технологии. А так как запуск ракет не может осуществляться из пушки, то, соответственно, речь идет, вероятнее всего, о некоей пусковой установке и ракетной системе. Артиллерийский снаряд не сможет преодолеть расстояние в 1600 км, это противоречит всем законам физики», — сказал Коротченко РИА «Новости».

Россия и США в последние годы регулярно выступают с взаимными обвинениями в нарушении договора. Так, в январе 2019 года Министерство обороны России впервые представило зарубежным военным представителям модернизированную ракету 9М729, которая является новой версией орудия для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Однако представители НАТО на презентацию не явились.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал показательным игнорирование военными атташе НАТО брифинга российского Минобороны, сообщает ФАН. По мнению политика, таким образом Вашингтон демонстрирует нежелание обсуждать проблемы ДРСМД.

«Безусловно, это более чем показательно, поскольку как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД. Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнера, не совсем нас устраивают», — отреагировал Песков на отсутствие представителей Североатлантического альянса на мероприятии военного ведомства РФ.

Кроме того, узнав про новое российское оружие, Вашингтон немедленно обвинил Россию в нарушении договора, так как ее дальность превышает ограничение в 500 км.

Во избежание конфликта США настаивают на уничтожении или модификации ракеты. В противном случае Америка намерена расторгнуть ДРСМД в течение месяца. Минобороны РФ, в свою очередь, настаивают, что максимальная дальность полета 9М729 уже уменьшена на 10 км и составляет 480 км.

Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков прокомментировал сложившуюся ситуацию в эфире НСН и заявил, что новая ракета РФ соответствует требованиям, однако может быть модернизирована в кратчайшие сроки, если возникнет надобность.