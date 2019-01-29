СМИ: Десять ракет «Сармат» могут полностью уничтожить население США

В частности, в публикации говорится о том, что американские эксперты не могут найти способа противостоять ядерному беспилотному глубоководному аппарату "Посейдон", способного действовать на неограниченной дальности со скоростью от 100 до 200 узлов (185-370 километров в час) и на километровой глубине. Имеющиеся на вооружении США торпеды просто не в состоянии остановить такой аппарат. Донные мины и мины-торпеды тоже окажутся недостаточно эффективными. К тому же минирование прибрежных вод парализует морскую логистику ВМС США, да и особого смысла это иметь не будет.

В публикации выдвигается предложение о том, что "Посейдоны" могут использоваться группами. Взрыв первого аппарата пробьет дорогу в минных заграждениях для остальных. После этого будет уничтожена не только прибрежная военная и гражданская инфраструктура. Гигантское радиоактивное цунами накроет значительную материковую часть США.

Еще один нюанс: в условиях ядерной войны к моменту использования "Посейдонов" мощное электромагнитное излучение от взрывов ядерных боеголовок выжжет электронику и даже отследить пуск подводных аппаратов будет затруднительно. Впрочем, еще до удара "Посейдонами" США могут понести неприемлемые потери.

"Известно, что в японских Хиросиме и Нагасаки погибло примерно по 100 000 человек в каждом (через 5 лет это цифра удвоилась). В 1945-м мощность ядерных бомб составила в среднем 20 килотонн, т.е. 1 килотонна мгновенно унесла жизни 5000 человек. Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселенных районах США. Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", — пишет Леонков.

А "Посейдоны" после этого поставят окончательную точку, особенно если учесть, что 80 процентов населения США сосредоточено на прибрежных территориях.

"Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", — предупреждает эксперт..