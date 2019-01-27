Российские средства слежения зафиксировали на геостационарной орбите отделение от крупного американского военного спутника двух малых космических аппаратов, маневры одного из них РФ фиксирует с 2018 года, об этом стало известно из документа Астрокосмического научного центра (АНЦ), поступившего в распоряжение РИА Новости.
В апреле 2018 года ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) были выведены на геостационарную орбиту военный спутник связи CBAS (официальное название в американском военном каталоге USA-283) и военный технологический космический аппарат EAGLE (USA-284). От EAGLE вскоре после старта отделились два спутника USA-285 и USA-286 не объявленного назначения.
В документе АНЦ отмечается, что российская автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала отделение двух субспутников USA-285 и USA-286 от аппарата-носителя EAGLE 23 апреля 2018 года. При этом анализ движения малых аппаратов выявил непрогнозируемое изменение траектории одного из них, что может являться признаком маневренных возможностей, говорится в документе.
Ранее МИД России, комментируя космические аспекты "Обзора политики США в сфере ПРО", заявил, что планы Вашингтона по использованию в ближайшей перспективе космоса для боевых операций реальны. По мнению российского ведомства, США предпочли вернуться к реализации очередной версии программы "Звездных войн" времен президента Рональда Рейгана.
Основная задача АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.
В составе АСПОС ОКП работают оптико-электронные комплексы, включающие телескопы. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.
Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18.5 звездной величины, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30-35 сантиметров.