Россия фиксирует маневры субспутника США на геостационарной орбите

Российские средства слежения зафиксировали на геостационарной орбите отделение от крупного американского военного спутника двух малых космических аппаратов, маневры одного из них РФ фиксирует с 2018 года, об этом стало известно из документа Астрокосмического научного центра (АНЦ), поступившего в распоряжение РИА Новости

В апреле 2018 года ракетой-носителем Atlas-5 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) были выведены на геостационарную орбиту военный спутник связи CBAS (официальное название в американском военном каталоге USA-283) и военный технологический космический аппарат EAGLE (USA-284). От EAGLE вскоре после старта отделились два спутника USA-285 и USA-286 не объявленного назначения.

В документе АНЦ отмечается, что российская автоматизированная система предупреждений об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала отделение двух субспутников USA-285 и USA-286 от аппарата-носителя EAGLE 23 апреля 2018 года. При этом анализ движения малых аппаратов выявил непрогнозируемое изменение траектории одного из них, что может являться признаком маневренных возможностей, говорится в документе.

Ранее МИД России , комментируя космические аспекты "Обзора политики США в сфере ПРО", заявил, что планы Вашингтона по использованию в ближайшей перспективе космоса для боевых операций реальны. По мнению российского ведомства, США предпочли вернуться к реализации очередной версии программы "Звездных войн" времен президента Рональда Рейгана

Основная задача АСПОС ОКП — выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружение разрушений объектов на орбитах и сопровождение крупных потенциально опасных объектов, которые неконтролируемо сходят с орбиты.

В составе АСПОС ОКП работают оптико-электронные комплексы, включающие телескопы. Они предназначены для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их координат, их идентификации для привязки к объектам, внесенным в базу данных, передачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.

Комплексы обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров и способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18.5 звездной величины, что для высоты геостационарной орбиты соответствует размеру порядка 30­-35 сантиметров.