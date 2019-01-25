Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай покажет самую смертоносную ракету в мире 

Lenta.ru 22 минуты назад
DF-41, «таинственная и самая совершенная» китайская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), может быть показана 1 октября 2019 года на параде в Пекине (Китай), посвященном 70-ой годовщине основания республики, передает Global Times со ссылкой на сообщение CCTV (China Global Television Network).
Издание, ссылаясь на телеканал, отмечает, что в январе китайские военные продолжили испытания DF-41.
США и Китай ждет вооруженный конфликт
В CCTV добавили, что три поколения китайских МБР (DF-5, DF-31 и DF-41), несущих одну или несколько термоядерных боеголовок, способны поражать цели на расстоянии более десяти тысяч километров с круговым вероятным отклонением менее нескольких десятков метров.
DF-41 считается самой мощной китайской ракетой. Ее дальность, согласно различным источникам, составляет от 13 до 15 тысяч километров. Предположительно, оружие способно развивать скорость до 25 чисел Маха и нести разделяющуюся головную часть с 12 блоками индивидуального наведения. Первый полет DF-41, как писало издание The Washington Free Beacon со ссылкой на данные разведки США, состоялся в июле 2012 года.
Последние новости
Осетины заволновались из-за приезда ингушей Раскрыты подробности разговора Путина и Мадуро Российский подросток устроил стрельбу у школы
Комментарии1
Оружие , Армия , Видео , Китай
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение