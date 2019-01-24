Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник» 

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Новые снимки позволяют рассмотреть аппарат со всех сторон. "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло", имеет трехстоечное шасси, унифицированное с Су-57, турбореактивный двигатель, в аппарате активно используются стелс-технологии. Первый летный прототип "Охотника" собран на новосибирском авиазаводе, его выкатка из цеха состоялась летом 2018 года. Затем аппарат прошел серию аэродромных тестов.
Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Фото @fighter_bomber pic.twitter.com/JY4ayUQnra— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 24 January 2019
Созданием ударного БПЛА со взлетной массойпорядка 20 тонн занимается ОКБ "Сухой". Попавший на снимок аппарат оснащен опто-локационной станцией для поиска целей в оптическом и инфракрасном дапазонах. Подобное оборудование устанавливается на истребители Сухого, начиная с Су-27. — стелс-технологии перед ним бессильны.
БПЛА сможет развивать скорость до 1000 км/ч и применять высокоточное оружие, спрятанное в фюзеляжных отсеках. Известно также, что в работе над проектом задействован один из летных прототипорв Су-57 — предполагается, что он будет дистанционно управлять работой беспилотника.
Первый полет "Охотника" намечен на 2019 год.