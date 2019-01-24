Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.

Новые снимки позволяют рассмотреть аппарат со всех сторон. "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло", имеет трехстоечное шасси, унифицированное с Су-57, турбореактивный двигатель, в аппарате активно используются стелс-технологии. Первый летный прототип "Охотника" собран на новосибирском авиазаводе, его выкатка из цеха состоялась летом 2018 года. Затем аппарат прошел серию аэродромных тестов.

Созданием ударного БПЛА со взлетной массойпорядка 20 тонн занимается ОКБ "Сухой" . Попавший на снимок аппарат оснащен опто-локационной станцией для поиска целей в оптическом и инфракрасном дапазонах. Подобное оборудование устанавливается на истребители Сухого, начиная с Су-27. — стелс-технологии перед ним бессильны.

БПЛА сможет развивать скорость до 1000 км/ч и применять высокоточное оружие, спрятанное в фюзеляжных отсеках. Известно также, что в работе над проектом задействован один из летных прототипорв Су-57 — предполагается, что он будет дистанционно управлять работой беспилотника.

Первый полет "Охотника" намечен на 2019 год.