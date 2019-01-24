Минобороны показало «Искандер» с четырьмя ракетами 

Модифицированный вариант самоходной пусковой установки на 17 сантиметров длиннее обычного "Искандера" и на 48,5 см выше. Транспортно-пусковые контейнеры с крылатыми ракетами размещаются на подъемных направляющих попарно.
Также иностранцам продемонстрировали и сами ракеты — в том числе 9М729 разработки ОКБ "Новатор", из-за которой США грозят выйти из ДРСМД. Ракета на полметра длиннее предыдущей версии 9М728 из-за боевой части повышенного могущества и усовершенствованной системы управления. Обе ракеты унифицированы по большинству агрегатов, двигатель и запас топлива остались неизменными.
— Увеличение размеров привело к росту массы ракеты, в результате максимальная дальность полета 9М729 уменьшилась на 10 километров и составляет 480 км, — рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.