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Раскрыты возможности F-35 в области ПРО 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com
У американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II будет всего несколько минут, чтобы уничтожить ракету противника после ее старта, пишет The National Interest.
При этом, согласно американскому журналу, ракета не должна подняться выше 30 километров, что означает необходимость истребителю находиться крайне близко к месту старта оружия противника.
Издание отмечает, что подобные ограничения объясняются характеристиками модернизированной управляемой ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), которую получил F-35 Lightning II, а выходом из сложившейся ситуации называется создание специально для F-35 Lightning II противоракетного оружия.
Возможность превращения F-35 Lightning II в летающий радар системы противоракетной обороны (ПРО) и носитель противоракеты допускается Обзорным докладом по ПРО, представленным Пентагону в январе 2019 года президентом США Дональдом Трампом.
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Оружие , Армия , Дональд Трамп , Пентагон , The National Interest
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