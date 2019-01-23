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Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

Глава минобороны Германии: Россия не уважает слабость 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Россия не уважает слабость, Евросоюз должен сформировать стойкую позицию по отношению к Москве.
«Россия не уважает слабость. В наших интересах убедить ее в большей степени играть по правилам», — высказалась фон дер Ляйен, передает ТАСС.
Министр обороны добавила, что Евросоюз должен уметь справляться с «проблемами по соседству, которые его непосредственно затрагивают».
В январе старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль заявил о срочной необходимости наладить отношения с Россией.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , ЕС , ИТАР-ТАСС , Германия , Давос , Москва
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