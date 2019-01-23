Глава минобороны Германии: Россия не уважает слабость

Глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Россия не уважает слабость, Евросоюз должен сформировать стойкую позицию по отношению к Москве

«Россия не уважает слабость. В наших интересах убедить ее в большей степени играть по правилам», — высказалась фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Министр обороны добавила, что Евросоюз должен уметь справляться с «проблемами по соседству, которые его непосредственно затрагивают».

В январе старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль заявил о срочной необходимости наладить отношения с Россией.