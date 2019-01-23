Самый маленький автомат в мире сняли на видео

Американское подразделение производителя стрелкового оружия Sig Sauer представило ультракомпактный автомат MPX Copperhead. Его длина составляет чуть менее 37 сантиметров, длина ствола со встроенным дульным тормозом — менее девяти сантиметров.

Как пишет портал The Drive, оружие разработано в двух вариантах — гражданском и военном. В первом случае это скорее "пистолет", во втором добавляется опция смены режима стрельбы.

Корпус представляет собой монолит без цевья, общий вес — два килограмма, укороченная рукоятка позволяет скрытно носить оружие под одеждой или в сумке. В армейской версии предусмотрена возможность использования глушителя, также есть планка для оптики, складной приклад.

Подразумевается, что таким оружием будут пользоваться подразделения, занимающиеся защитой важных персон. Также мини-автомат предназначен для ближнего боя, где он будет иметь преимущества перед пистолетами в скорострельности и точности. Калибр патронов — 9 миллиметров (Luger).

Цена новинки — 1600 долларов — вызвала недоумение у заокеанских любителей стрелкового оружия, многие посчитали ее завышенной минимум вдвое.