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Самый маленький автомат в мире сняли на видео 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Американское подразделение производителя стрелкового оружия Sig Sauer представило ультракомпактный автомат MPX Copperhead. Его длина составляет чуть менее 37 сантиметров, длина ствола со встроенным дульным тормозом — менее девяти сантиметров.
Как пишет портал The Drive, оружие разработано в двух вариантах — гражданском и военном. В первом случае это скорее "пистолет", во втором добавляется опция смены режима стрельбы.
Корпус представляет собой монолит без цевья, общий вес — два килограмма, укороченная рукоятка позволяет скрытно носить оружие под одеждой или в сумке. В армейской версии предусмотрена возможность использования глушителя, также есть планка для оптики, складной приклад.
Подразумевается, что таким оружием будут пользоваться подразделения, занимающиеся защитой важных персон. Также мини-автомат предназначен для ближнего боя, где он будет иметь преимущества перед пистолетами в скорострельности и точности. Калибр патронов — 9 миллиметров (Luger).
Цена новинки — 1600 долларов — вызвала недоумение у заокеанских любителей стрелкового оружия, многие посчитали ее завышенной минимум вдвое.
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Оружие , Армия , Видео
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