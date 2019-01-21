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Румынский военный эксперт: быструю победу Сирии над боевиками обеспечил русский «Змей Горыныч» 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: Pr Scr youtube.com / Stefano Orsi
Самоходная реактивная установка разминирования УР-77, более известная под названием «Змей Горыныч», стала причиной стремительной победы правительственных войск Сирии над террористами. Об этом сообщил военный эксперт из Румынии Валентин Василеску.
«Змей Горыныч» стал одним из самых эффективных российских вооружений, испытанных в Сирии, уверен Василеску. По его словам, именно он обеспечил правительственным войскам «молниеносную победу» над террористами.
До появления боевых машин из РФ сирийская армия не могла выбить террористов из городов. Причиной этого были бесчисленные минные поля. Когда саперы приближались к ним, боевики-снайперы открывали огонь из укрытий. Бомбить их было неэффективно из-за разветвленной сети спасительных туннелей.
Однако благодаря УР-77 ситуация быстро изменилась: продолжительные перестрелки в жилых кварталах превратились в быстрые операции по зачистке, отмечает эксперт.
«Молниеносные победы, которых добилась сирийская армия, основаны на широком использовании российских систем УР-77», — цитирует его «ПолитРоссия».
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Оружие , Ближний Восток , Статьи , Сирия
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