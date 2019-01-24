Новый пистолет для российской армии «Удав» показали в деле: кадры стрельб

Самозарядный пистолет «Удав» калибра 9 мм прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Госкорпорация «Ростех» представила видео российского пистолетного комплекса «Удав», который планируется поставлять для российской армии. Оружие разработано полностью из российских комплектующих.

Пистолет сохраняет работоспособность при температурах от -50 до +70 градусов, одинаково удобен для левшей и правшей, а в конструкции предусмотрена возможность визуального и тактильного определения наличия патрона в патроннике.

Емкость магазина — 18 патронов, что на 10 больше, чем у ПМ. Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9х21мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные.

Кроме того, специально для пистолета «Удав» разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.