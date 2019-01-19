В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде. Концепция приводится в тезисах доклада сотрудников предприятия, который будет представлен на Академических чтениях по космонавтике (пройдут 29 января — 1 февраля). Тезисы опубликованы на сайте Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, где состоится мероприятие.
В докладе описывается такое явление для воздушно-реактивных двигателей, как гиперфорсаж, получаемое на сверх— и гиперзвуковых скоростях полета за счет подачи воды на вход в двигатель. Причем вода не только повышает характеристики мотора, но и защищает от перегрева, отмечается в публикации.
"Гиперфорсированные ПВРД (прямоточные воздушно-реактивные двигатели) позволяют развивать скорости полета до чисел М = 8
Предельная скорость полета определяется запасом воды на борту летательного аппарата", — говорится в докладе.
Гиперфорсированные водой двигатели, в частности, предлагается использовать в рамках авиационной ракетно-космической системы. Самолет-разгонщик с водой на борту будет поднимать ракету космического назначения до высоты примерно 40 км и разгонять до семи скоростей звука, что позволит не использовать на ракете первую ступень и повысить мощность второй для увеличения полезной нагрузки.