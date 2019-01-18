Коварный дефект обнаружен в двигателях ракеты «Ангара»

Редкий и опасный дефект обнаружен в двигателях сверхтяжёлой ракеты «Ангара» РД-191. Он способен стать причиной разрушения ракеты на старте, а меры противодействия этому работают не всегда.

При тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции». Об этом говорится в докладе специалистов НПО «Энергомаш» , которое производит двигатели, сообщает РИА «Новости»

В НПО «Энергомаш» нашли способ бороться с проблемой. В конструкцию двигателя «Ангары» внедрён специальный трехпозиционный клапан. Однако эффект от его использования может быть разным на различных экземплярах двигателя. Поэтому для специалистов задача устранения низкочастотных колебаний сохраняет свою актуальность.