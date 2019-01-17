США разместят комплексы ПРО на Аляске

Как передавал ТАСС, комплексы разместят на базе Форт-Грили.

«Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак, — сказал он, выступая в Пентагоне. — США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет».

О размещении систем говорится в Обзорном докладе по противоракетной обороне (ПРО), который ранее 17 января представили американскому лидеру. В нем также говорилось, что в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО.