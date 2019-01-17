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США разместят комплексы ПРО на Аляске 

Lenta.ru + ещё 5 33 минуты назад
Фото: Tom Rogers / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о размещении на Аляске 20 наземных комплексов перехвата баллистических ракет. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, передает America's Newsroom.
Как передавал ТАСС, комплексы разместят на базе Форт-Грили.
«Мы защитим американский народ от любых видов ракетных атак, — сказал он, выступая в Пентагоне. — США изменят свою стратегию таким образом, чтобы быть в состоянии защищаться в том числе от крылатых и гиперзвуковых ракет».
О размещении систем говорится в Обзорном докладе по противоракетной обороне (ПРО), который ранее 17 января представили американскому лидеру. В нем также говорилось, что в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО.
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Оружие , Армия , США , Дональд Трамп , Пентагон , Fox News , Аляска
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